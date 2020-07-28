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После схода с рельсов электровозов в Петербурге поврежден участок пути
Участок железнодорожного пути поврежден после схода с рельсов трех локомотивов и порожнего вагона в Петербурге, один восстановительный поезд уже прибыл на место РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:31
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, санкт-петербург, происшествия

После схода с рельсов электровозов в Петербурге поврежден участок пути

16:40 28.07.2020 (обновлено: 18:31 28.07.2020)
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкЭлектровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Электровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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Электровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Участок железнодорожного пути поврежден после схода с рельсов трех локомотивов и порожнего вагона в Петербурге, один восстановительный поезд уже прибыл на место происшествия, сообщает пресс-служба городского управления МЧС РФ.
Как сообщало ОАО "РЖД", во вторник днем на путях станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. По уточненным данным ГУМЧС, после столкновения грузовых составов с рельсов сошли три локомотива и порожний вагон. Один человек госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, второй после осмотра медиками отказался от госпитализации.
Столкновение грузовых поездов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
1 из 8

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
2 из 8

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

Грузовой вагон, сошедший с рельсов после столкновения двух электровозов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
3 из 8

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

Электровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
4 из 8

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
5 из 8

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

Автомобиль пожарной службы на месте столкновения электровозов грузовых составов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
6 из 8

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
7 из 8

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
8 из 8

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
1 из 8

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
3 из 8

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 8

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
6 из 8

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
7 из 8

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
8 из 8

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
"Произошло повреждение участка пути. На месте находится один восстановительный поезд, второй следует", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба ОАО "РЖД" сообщала, что происшествие не повлияло на график движения пассажирских поездов. По данным ГУМЧС по Петербургу, они следуют по резервному маршруту.
Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Вчера, 16:11
Машинист пострадал при сходе с рельсов электровозов в Петербурге
103422
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДСанкт-ПетербургПроисшествия
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Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
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