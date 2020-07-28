В Баку назвали цели азербайджано-турецких военных учений

"Совместные военные учения Азербайджана и Турции, согласно заявлению министерства обороны Азербайджанской Республики, проводятся в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и в соответствии с годовым планом. Эти учения служат для усиления координации и обмена передовым опытом между вооруженными силами двух стран и способствуют укреплению регионального мира и безопасности", - заявила Абдуллаева.