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Три локомотива и вагон сошли с рельсов в Петербурге, уточнили в МЧС
Три локомотива и порожний вагон сошли с рельсов после столкновения двух грузовых составов в Петербурге, один человек госпитализирован с места происшествия,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, санкт-петербург, происшествия

Три локомотива и вагон сошли с рельсов в Петербурге, уточнили в МЧС

16:38 28.07.2020 (обновлено: 18:30 28.07.2020)
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкГрузовой вагон, сошедший с рельсов после столкновения двух электровозов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Грузовой вагон, сошедший с рельсов после столкновения двух электровозов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Три локомотива и порожний вагон сошли с рельсов после столкновения двух грузовых составов в Петербурге, один человек госпитализирован с места происшествия, сообщает пресс-служба городского управления МЧС РФ.
Как сообщало ОАО "РЖД", во вторник днем на путях станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона, люди не пострадали. Источник в экстренных службах в свою очередь сообщал, что медики осматривают двух человек. По данным транспортной полиции, пострадал один из машинистов грузового поезда.
Столкновение грузовых поездов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
1 из 8

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
2 из 8

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

Грузовой вагон, сошедший с рельсов после столкновения двух электровозов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
3 из 8

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

Электровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
4 из 8

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
5 из 8

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

Автомобиль пожарной службы на месте столкновения электровозов грузовых составов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
6 из 8

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
7 из 8

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
8 из 8

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
1 из 8

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
3 из 8

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 8

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
6 из 8

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
7 из 8

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
8 из 8

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
Как отмечается в сообщении ГУМЧС, по уточненным данным, "в результате столкновения двух грузовых составов (58 и 33 вагона) произошел сход трех локомотивов и одного пустого полувагона".
Медики осмотрели двух человек на месте происшествия, один из них госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. У второго, предположительно, гипертонический криз, он остался на месте происшествия, добавили в ведомстве.
Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Вчера, 16:11
Машинист пострадал при сходе с рельсов электровозов в Петербурге
011321
Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДСанкт-ПетербургПроисшествия
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