Три локомотива и вагон сошли с рельсов в Петербурге, уточнили в МЧС

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

Как отмечается в сообщении ГУМЧС, по уточненным данным, "в результате столкновения двух грузовых составов (58 и 33 вагона) произошел сход трех локомотивов и одного пустого полувагона".

Медики осмотрели двух человек на месте происшествия, один из них госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. У второго, предположительно, гипертонический криз, он остался на месте происшествия, добавили в ведомстве.