Использование песен Бузовой в петербургской сауне признали незаконным

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд ( Санкт-Петербург ) оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску компании "Арчер мьюзик продакшнс", продюсирующей Ольгу Бузову , взыскала с владельца оздоровительного комплекса 348 тысяч рублей за незаконное использование трех фонограмм в музыкальном автомате, установленном в сауне.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу владельца оздоровительного комплекса индивидуального предпринимателя Георгия Аронова на принятое в ноябре решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области , после чего оно вступило в законную силу.

Как установил суд, ответчик без лицензионного договора использовал песни Бузовой "Улететь", "Люди не верили", "Привыкаю", копируя музыкальные произведения в память музыкального автомата, находящегося на территории оздоровительного комплекса "Праздник".

Согласно материалам дела, суд не согласился с доводом ответчика о том, что видеозапись из сауны, где на заднем плане слышны песни Бузовой, не может являться достоверным доказательством того, что именно ответчик "доводил до неопределенного круга лиц спорные музыкальные произведения".