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Использование песен Бузовой в петербургской сауне признали незаконным
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску компании "Арчер мьюзик... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:14
тринадцатый арбитражный апелляционный суд
ольга бузова
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тринадцатый арбитражный апелляционный суд, ольга бузова, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Использование песен Бузовой в петербургской сауне признали незаконным

16:14 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певица Ольга Бузова. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску компании "Арчер мьюзик продакшнс", продюсирующей Ольгу Бузову, взыскала с владельца оздоровительного комплекса 348 тысяч рублей за незаконное использование трех фонограмм в музыкальном автомате, установленном в сауне.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу владельца оздоровительного комплекса индивидуального предпринимателя Георгия Аронова на принятое в ноябре решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу.
Как установил суд, ответчик без лицензионного договора использовал песни Бузовой "Улететь", "Люди не верили", "Привыкаю", копируя музыкальные произведения в память музыкального автомата, находящегося на территории оздоровительного комплекса "Праздник".
Согласно материалам дела, суд не согласился с доводом ответчика о том, что видеозапись из сауны, где на заднем плане слышны песни Бузовой, не может являться достоверным доказательством того, что именно ответчик "доводил до неопределенного круга лиц спорные музыкальные произведения".
Как отметил суд в решении, именно в помещении ответчика был установлен музыкальный автомат, при этом вход в сауну один и иных арендаторов на территории оздоровительного комплекса нет.
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Тринадцатый арбитражный апелляционный судОльга БузоваЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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