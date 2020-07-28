В Петербурге столкнулись три электровоза

Последствия столкновения электропоездов у железнодорожной станции Купчинская в Санкт-Петербурге

Последствия столкновения электропоездов у железнодорожной станции Купчинская в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Во Фрунзенском районе Во Фрунзенском районе Петербурга три электровоза и один пустой полувагон сошли с рельсов после столкновения, сообщили в городском управлении МЧС

По данным ведомства, одного человека госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. У второго пострадавшего, предположительно, гипертонический криз: он остался на месте происшествия.

ЧП случилось на станции Купчинская, произошло "касательное столкновение двух грузовых составов". Пассажирские поезда пустили по резервному маршруту.