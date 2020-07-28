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В Петербурге столкнулись три электровоза
Во Фрунзенском районе Петербурга три электровоза и один пустой полувагон сошли с рельсов после столкновения, сообщили в городском управлении МЧС. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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Ну конечно же это сделали американские хакеры! Которые внедрились в сети РЖД и сделали эту, искусственно созданную аварию! А что? Такое вполне себе может быть! Вот в США точно бы обвинили русских хакеров виновными в аварии!!!
59
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санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575059679_0:182:3318:2048_1400x0_80_0_0_c4815de461ac394df6f0a875e0d499d4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге столкнулись три электровоза

15:12 28.07.2020 (обновлено: 18:30 28.07.2020)
60835
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкПоследствия столкновения электропоездов у железнодорожной станции Купчинская в Санкт-Петербурге
Последствия столкновения электропоездов у железнодорожной станции Купчинская в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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Последствия столкновения электропоездов у железнодорожной станции Купчинская в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Во Фрунзенском районе Петербурга три электровоза и один пустой полувагон сошли с рельсов после столкновения, сообщили в городском управлении МЧС.
По данным ведомства, одного человека госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. У второго пострадавшего, предположительно, гипертонический криз: он остался на месте происшествия.
ЧП случилось на станции Купчинская, произошло "касательное столкновение двух грузовых составов". Пассажирские поезда пустили по резервному маршруту.
В пресс-службе РЖД РИА Новости заявили, что специалисты Октябрьской железной дороги устраняют последствия аварии. На место направили восстановительные поезда со станций Волковская и Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский. По информации МЧС, один из них уже прибыл.
Столкновение грузовых поездов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
1 из 8

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
2 из 8

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

Грузовой вагон, сошедший с рельсов после столкновения двух электровозов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
3 из 8

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

Электровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
4 из 8

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
5 из 8

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

Автомобиль пожарной службы на месте столкновения электровозов грузовых составов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
6 из 8

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
7 из 8

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
8 из 8

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
1 из 8

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
3 из 8

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 8

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
6 из 8

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
7 из 8

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
8 из 8

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
7816712030
Обсудить 5
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Ну конечно же это сделали американские хакеры! Которые внедрились в сети РЖД и сделали эту, искусственно созданную аварию! А что? Такое вполне себе может быть! Вот в США точно бы обвинили русских хакеров виновными в аварии!!!
28 июля, 15:33
bravades
81300236
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