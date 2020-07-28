В Петербурге столкнулись три электровоза

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.
ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.
Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.
Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.
В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.
В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.
Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.
Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.
Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.
Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.
На место аварии отправили два восстановительных поезда.
На место аварии отправили два восстановительных поезда.
После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.
После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.
На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.
На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.
ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.
Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.
В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.
Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.
Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.
На место аварии отправили два восстановительных поезда.
После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.
На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.