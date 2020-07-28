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Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:32
итэр
алексей лихачев
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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итэр, алексей лихачев, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

14:32 28.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв на IV Восточном экономическом форуме
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачёв на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Он обратился в режиме видеосвязи к участникам прошедшей во вторник во Франции церемонии по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора. "Это важнейшее событие для всего термоядерного сообщества и, конечно, всей мировой науки", - отметил Лихачев. По его словам, важно, что, несмотря на ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, работы по сборке и монтажу реактора начинаются в соответствии с графиком.
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"С искренним уважением отмечу усилия персонала центральной команды (проекта), домашних агентств, и лично генерального директора Организации ИТЭР Бернара Биго. Они сделали все, чтобы многочисленные участники проекта действовали, как единая команда", - добавил Лихачев.
"Теперь главная задача для всех нас – обеспечить своевременный монтаж и сборку установки, и получить первую плазму к концу 2025 года. Это позволит на деле продемонстрировать согласованность действий всех участников проекта и итоговую эффективность нашего международного сотрудничества", - сказал глава Росатома.
Лихачев напомнил, что Россия выполняет свои обязательства в проекте ИТЭР по внесению натурального и финансового взноса в полном объеме и в строгом соответствии с графиком. "В том, что сборка реактора началась вовремя, есть большая заслуга России: верхние патрубки и шинопроводы были своевременно изготовлены и поставлены партнерам и на площадку ИТЭР", - добавил он.
"Особо отмечу широту географии работ по ИТЭРу в России. В Санкт-Петербурге идут работы по сборке катушки полоидального поля, в Нижнем Новгороде изготовлены и испытаны первые четыре гиротрона. В Москве, Санкт Петербурге, Казани, Подольске и Новосибирске ведется разработка и изготовление семи диагностических комплексов, необходимых для обеспечения полномасштабных исследований на стадии первой плазмы и в будущих экспериментах", - сказал Лихачев.
По его словам, проект ИТЭР - это яркий пример открытой научно-технологической кооперации, а большинство систем реактора "изготавливаются и интегрируются сразу несколькими партнерами из разных стран". "Это требует полной слаженности в работе и согласованности действий. Убежден, что на нынешней стадии проекта своевременное выполнение каждым из партнеров своих обязательств по внесению как натурального, так и финансового взносов абсолютно необходимо для общего успеха", - добавил гендиректор Росатома.
Демонстрационный реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка показать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии. Планируется, что пуск реактора и получение на нем первой плазмы состоятся в 2025 году.
В проекте ИТЭР принимают участие в общей сложности 35 стран - в том числе 29 стран Евросоюза, а также Россия, США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея. Объединенная Европа, как страна-хозяйка реактора ИТЭР, вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, – по 9%.
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ИТЭРАлексей ЛихачевЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости - Ядерные технологии
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