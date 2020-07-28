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Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Генпрокуратура предъявила семье экс-сенатора Рауфа Арашукова гражданский иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 1,5 миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T14:18
россия
рауль арашуков
дело клана арашуковых
рауф арашуков
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
происшествия
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Давно назрело, в стране российской, чтоб статью "Конфискация имущества приобретенное не законным путем" ввели обратно. Надо казнокрадов по миру пускать!
260
А где митинг в пользу Арашукова? Где вой и стоны в интернете "отпустить Арашукова!" Мало организаторам митинга проплатил? А ли организаторов кинул? Что за тишина сетевых хомяков? ))))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, рауль арашуков, дело клана арашуковых, рауф арашуков, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи

13:11 28.07.2020 (обновлено: 14:18 28.07.2020)
38955
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Генпрокуратура предъявила семье экс-сенатора Рауфа Арашукова гражданский иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
Следствие выяснило, что в период работы в органах государственной власти и местного самоуправления Рауль и Рауф Арашуковы купили 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх-Пэлас", ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
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Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
Рауль Арашуков в период с 2007-го по 2017 год получил зарплату на сумму в 65 миллионов 917 тысяч рублей, а Рауф с 2009-го по 2018 год — 15 миллионов 651 тысячу 125 рублей. При этом они приобрели имущество на один миллиард 469 миллионов 127 тысяч 512 рублей.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что Арашуковы регистрировали имущество на родственников, личных водителей и охранников, чтобы скрыть его от надзорных органов.
Иск направили в Верховный суд с ходатайством об изменении подсудности, поскольку его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно.

Задержание Арашуковых

Рауфа Арашукова арестовали в январе прошлого года. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
Также арестовали его отца, советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова. Согласно информации СК, Арашуков-старший создал ОПГ и участвовал в хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
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Экс-сенатору Арашукову вменили три новых эпизода
Позже против него возбудили четыре уголовных дела о растрате: речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на баланс подконтрольных Раулю Арашукову фирм, а также о хищении почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его супруги Нелли и дочери Камиллы Агоевой. Обе находятся в розыске.
Под стражей остаются и родственники Арашуковых, а также их друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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Обсудить 65
РоссияРауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФПроисшествия
Популярные комментарии
Давно назрело, в стране российской, чтоб статью "Конфискация имущества приобретенное не законным путем" ввели обратно. Надо казнокрадов по миру пускать!
28 июля, 13:27
РпРоссийский пользователь
25460000
А где митинг в пользу Арашукова? Где вой и стоны в интернете "отпустить Арашукова!" Мало организаторам митинга проплатил? А ли организаторов кинул? Что за тишина сетевых хомяков? ))))
28 июля, 13:33
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1336480450
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