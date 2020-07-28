В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 1669

"За последние сутки в ДНР выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1669", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.