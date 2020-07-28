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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575027579.html
В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 1669
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки увеличилось на 21, до 1669,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
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коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, в мире

В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 1669

10:51 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки увеличилось на 21, до 1669, сообщили во вторник в пресс-службе минздрава ДНР.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших из государств, определенных штабом по предупреждению распространения COVID-19 как страны с неблагополучной эпидситуацией, введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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"За последние сутки в ДНР выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1669", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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