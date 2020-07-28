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В МИД ответили на обвинения в адрес России в "милитаризации" Арктики
Страны-члены НАТО, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал, заявил в интервью РИА Новости посол по РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:47
николай корчунов
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
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безопасность
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николай корчунов, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, йенс столтенберг, безопасность

В МИД ответили на обвинения в адрес России в "милитаризации" Арктики

10:26 28.07.2020 (обновлено: 11:47 28.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Страны-члены НАТО, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
"Хотел бы отметить, что, несмотря на то, что на министерской встрече в Рованиеми было принято совместное заявление, в котором все страны-члены АС констатировали приверженность сохранению мира, стабильности и конструктивного взаимодействия в Арктике, страны-члены НАТО, прикрываясь обвинениями нашей страны в "милитаризации" региона, продолжали наращивать там военный потенциал, в том числе за счет задействования потенциала неарктических государств, а также увеличивать масштабы проводимых в Заполярье военных учений с отработкой сценария, в котором Россия рассматривается в качестве главной угрозы", - сказал он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt заявил, что Россия активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО. В МИД РФ эти заявления назвали противоречащими логике и здравому смыслу, потому что не Россия "приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ".
Читайте полный текст интервью с Николаем Корчуновым >>
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Николай КорчуновАрктикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОЙенс СтолтенбергБезопасность
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