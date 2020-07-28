В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике

"Система С-400 имеет исключительно оборонное предназначение. Ее размещение где бы то ни было не должно вызвать беспокойство, если, конечно, выражающие такое беспокойство не вынашивают агрессивных намерений в отношении района или объекта, которые С-400 призвана защищать", — сказал собеседник агентства.