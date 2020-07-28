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В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике
Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов в интервью для РИА Новости назвал размещение зенитных ракетных систем С-400 на российских арктических островах... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T12:40
николай корчунов
джеймс фогго
военно-морские силы сша
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
с-400 «триумф»
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
николай корчунов, джеймс фогго, военно-морские силы сша, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), с-400 «триумф», безопасность

В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике

10:20 28.07.2020 (обновлено: 12:40 28.07.2020)
51567
© РИА Новости / Алексей МальгавкоКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов в интервью для РИА Новости назвал размещение зенитных ракетных систем С-400 на российских арктических островах "логичным шагом".

"Система С-400 имеет исключительно оборонное предназначение. Ее размещение где бы то ни было не должно вызвать беспокойство, если, конечно, выражающие такое беспокойство не вынашивают агрессивных намерений в отношении района или объекта, которые С-400 призвана защищать", — сказал собеседник агентства.

При этом посол отметил, что говорить об опасности гонки вооружений в Арктике не придется, если страны будут следовать принципу ненанесения ущерба безопасности других государств при обеспечении собственной. Кроме того, любые проблемы необходимо решать за столом переговоров, подчеркнул он.
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обратил внимание на развертывание новых российских баз в Арктике и размещение там ЗРК С-400. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что Москва проявляет активность в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО.
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В российском внешнеполитическом ведомстве высказывания Столтенберга назвали противоречащими логике и здравому смыслу, поскольку не Россия "приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ".
По словам Корчунова, страны, входящие в Североатлантический альянс, прикрываясь обвинениями в адрес Москвы по поводу "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там собственный военный потенциал.
"Мы внимательно отслеживаем характер и направленность официальных заявлений Вашингтона по арктической тематике. В целом администрация Дональда Трампа продолжает акцентировать особую роль США в северных делах, навязывая собственные подходы. При этом она стремится не допустить усиления влияния в регионе "оппонентов" и рассчитывает при поддержке союзников укрепить свои позиции в вопросе освоения северных ресурсов", — подытожил собеседник РИА Новости.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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Николай КорчуновДжеймс ФоггоВоенно-морские силы СШААрктикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)С-400 «Триумф»Безопасность
Популярные комментарии
Россия размещает своё оружие на своей территории, а США во всем мире. Какие после этого претензии?
28 июля, 10:28
АКАндрей К
11840001
да то медведей отпугивать ставят
28 июля, 10:42
valeradp99
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