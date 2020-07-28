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МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу "Иван Папанин"
"Иван Папанин" - это не классический ледокол, а военный корабль, поэтому установка на него вооружений не должна вызывать вопросы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:03
николай корчунов
калибр
джеймс фогго
военно-морские силы сша
африка
европа
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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николай корчунов, калибр, джеймс фогго, военно-морские силы сша, африка, европа, в мире

МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу "Иван Папанин"

10:15 28.07.2020 (обновлено: 11:03 28.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Иван Папанин" - это не классический ледокол, а военный корабль, поэтому установка на него вооружений не должна вызывать вопросы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, говоря о новом российском ледоколе "Иван Папанин", отметил, что он может нести крылатые ракеты "Калибр" и подчеркнул при этом, что данный тип ракет не является оборонительным оружием.
"Нам неизвестно об обвинениях, о которых идет речь. Возможно, имеются в виду высказывания американских военных в отношении ледокола "Иван Папанин". Вместе с тем, это не классический ледокол, а многофункциональный патрульный корабль, созданный для ВМФ России. То, что на военный корабль устанавливаются вооружения, вряд ли должно вызывать вопросы, тем более, если это вооружение не противоречит международным договоренностям, участником которых является наша страна, как это имеет место в случае с ракетами морского базирования "Калибр", - отметил дипломат.
"Возможность установки контейнеров с крылатыми ракетами "Калибр" или "Уран" на наши ледоколы, о чем, кстати, сообщают и российские СМИ, предусматривается только в особый период. На это время планируется, что суда могут привлекаться для усиления корабельной группировки Северного флота, в зону ответственности которого входит вся трасса СМП, а также арктическое побережье России", - подчеркнул он.
Атомный ледокол Ямал в Карском море
21 октября 2019, 14:40Сказано в эфире
Военный эксперт рассказал, чем уникален проект "Иван Папанин" для АрктикиГоловной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет спущен на воду 25 октября, сообщило Минобороны. Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев в эфире радио Sputnik рассказал об этом корабле.
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023 года. Второй корабль проекта "Николай Зубов" был заложен в ноябре 2019 года, сдача запланирована на ноябрь 2024 года.
Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ.
Он предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.
Многофункциональный патрульный корабль ледового класса будет способен преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Он имеет водоизмещение около 9 тысячи тонн, длину корпуса 100 метров, ширину - около 20 метров, полная скорость - около 18 узлов, автономность плавания - около 70 суток. Корабль будет оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом артиллерийской установкой. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета. На корабле будут установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция.
Корабль сможет эффективно выполнять задачи в Арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.
Читайте полный текст интервью >>>
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Николай КорчуновКалибрДжеймс ФоггоВоенно-морские силы СШААфрикаЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Хорошо ответили. Как неразумным детям. Молодцы. : )
28 июля, 11:05
СКСергей К
4500000
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