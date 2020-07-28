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В Петербурге жильцы дома помогли задержать квартирного вора
Жильцы дома в Кировском районе Петербурга помогли задержать мужчину, пытавшегося проникнуть в чужую квартиру, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:57
гумвд
ленинградская область
кировский район
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
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353
60
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РИА Новости
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60
гумвд, ленинградская область, кировский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге жильцы дома помогли задержать квартирного вора

09:57 28.07.2020
613
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Жильцы дома в Кировском районе Петербурга помогли задержать мужчину, пытавшегося проникнуть в чужую квартиру, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Кировском районе Санкт-Петербурга жильцы дома помогли задержать мужчину, пытавшегося проникнуть в квартиру", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, днем 27 июля в полицию поступило сообщение от жителя дома 4 по улице Солдата Корзуна о том, что посторонний пытался вскрыть дверь соседней квартиры.
"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что проникнуть в чужую квартиру пытался неработающий 27-летний уроженец сопредельного государства совместно еще с одним человеком. Однако злоумышленник был задержан жителями дома и передан сотрудникам полиции", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 158 УК РФ "Покушение на кражу". Задержанный доставлен в полицию, его подельника разыскивают.
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ГУМВДЛенинградская областьКировский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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