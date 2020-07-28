В Петербурге жильцы дома помогли задержать квартирного вора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Жильцы дома в Кировском районе Петербурга помогли задержать мужчину, пытавшегося проникнуть в чужую квартиру, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Кировском районе Санкт-Петербурга жильцы дома помогли задержать мужчину, пытавшегося проникнуть в квартиру", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, днем 27 июля в полицию поступило сообщение от жителя дома 4 по улице Солдата Корзуна о том, что посторонний пытался вскрыть дверь соседней квартиры.
"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что проникнуть в чужую квартиру пытался неработающий 27-летний уроженец сопредельного государства совместно еще с одним человеком. Однако злоумышленник был задержан жителями дома и передан сотрудникам полиции", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 158 УК РФ "Покушение на кражу". Задержанный доставлен в полицию, его подельника разыскивают.