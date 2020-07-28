Министр курортов Кубани рассказала о туристических местах региона

КРАСНОДАР, 28 июл - РИА Новости. Дополнить пляжный отдых на Черноморских курортах Дополнить пляжный отдых на Черноморских курортах Краснодарского края туристам будет интересно посещением горных районов Западного Кавказа, частных виноделен и ферм, а также этнографических поселений, рассказала в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.

Ранее министр заявила агентству, что отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ситуацию с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал, и предпосылок для роста цен сейчас нет. Она также отметила, что регион рассчитывает за лето принять 7 миллионов туристов, а потом получить существенный поток отдыхающих в бархатный сезон.

"Безусловно, на Кубань чаще всего приезжают ради отдыха на море. Конечно, побережье двух теплых морей – это гордость Краснодарского края, но мы можем предложить гораздо больше. Прежде всего, это предгорья и горные районы Западного Кавказа, которые удивляют своими красотами даже опытных путешественников, приезжающих сюда со всего мира. Здесь находятся настоящие природные жемчужины: Сочинский национальный парк, Кавказский биосферный заповедник, заповедник Утриш, Горячий Ключ. Любителям активного отдыха обязательно нужно побывать на плато Лагонаки, в Гуамском ущелье, съездить летом на курорты Красной Поляны", - сказала Балаева.

Кроме того, она отметила, что после снятия ограничений, ранее вводившихся из-за пандемии, возрос интерес к аграрному туризму.

"Кубань – главный сельскохозяйственный регион страны, и возможности для аграрного туризма у нас самые богатые. Сегодня мы можем предложить нашим гостям рыбалку, конные прогулки, посещение фруктовых садов, виноградников, животноводческих ферм, где можно войти в неспешный ритм сельской жизни", - добавила министр.

По ее данным, интерес у гостей региона вызывает казачья культура, а также культура народов Кавказа.

"Если вам хочется посетить настоящую казачью станицу, послушать старинные песни, увидеть джигитовку и традиционные обряды, попробовать настоящий кубанский борщ, обязательно съездите в этнографический комплекс "Атамань". Он расположен в станице Тамань Темрюкского района. А в Анапе можно посетить "Черкесский аул", где туристам предлагают познакомиться с древней и уникальной культурой этого кавказского народа", - отметила Балаева.

Она также рассказала, что за последние годы в регионе появилось множество интересных объектов гастрономического и экотуризма, приведя в пример одно из популярных мест - Абрау-Дюрсо под Новороссийском.

"За последние годы здесь появился целый комплекс, построенный вокруг живописного горного озера и легендарного завода шампанских вин. Здесь есть возможности для активного и семейного отдыха, богатая экскурсионная программа. Похожие объекты есть сейчас во многих районах края. Прежде всего в Анапе, Новороссийске, Геленджике , Темрюкском, Ейском и Крымском районах. Можно назвать несколько самых известных: "Долина Лефкадия", "Гай Кодзор", "Винная деревня", имение "Сикоры", "Усадьба Мысхако", "Поместье Голубицкое", а также многие другие частные винодельни, которые стали очень популярными туристическими объектами", - посоветовала министр.