Светлана Балаева: отдых на курортах Кубани не подорожал

Отдых на курортах Краснодарского края, несмотря на ограничения из-за ситуации с коронавирусом и поздний старт сезона, не подорожал и предпосылок для роста цен сейчас нет, заявила министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева . В интервью РИА Новости она рассказала, почему российским туристам в этом сезоне стоит отдать предпочтение черноморскому побережью Кубани и как отечественные курорты изменились за последние несколько лет. Беседовал Михаил Волкодав.

— Светлана Сергеевна, с конца июня край начал массово принимать туристов. Много ли уже гостей приехало в регион? Как власти следят за выполнением санитарных требований, фиксируете ли какие-то проблемы, случаи заражения или пока все гладко? Как в целом оцениваете ход курортного сезона?

— Мы начали принимать туристов даже раньше. С 1 июня начали работу санатории, хотя и с дополнительными предосторожностями, которые были установлены Роспотребнадзором. В середине июня начали работу отели и другие средства размещения. К концу июня были сняты ограничения по экскурсиям, автобусным турам, а также работе зоопарков, дельфинариев, океанариумов.

Мы наблюдали, как в течение июня постепенно нарастал поток туристов на наши курорты. По итогам первого месяца мы приняли более полумиллиона гостей. Конечно, это мало по сравнению с прошлым годом, но в сложившихся условиях мы оцениваем этот результат положительно. По ситуации за первую половину июля, а также по бронированиям на август мы можем строить довольно оптимистичные прогнозы. По итогам трех летних месяцев планируем принять не менее семи миллионов гостей. Надеемся также на активный бархатный сезон.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в крае стабильная. Наши санаторно-курортные и туристические предприятия в целом удовлетворительно выполняют рекомендации Роспотребнадзора. В министерстве работает штаб, который проводит регулярные выездные проверки. Жалобы от туристов, в том числе на нарушения санитарных норм, принимает наша горячая линия. Все жалобы оперативно отрабатываются. Но каких-то критических ситуаций не возникало.

— Можно ли говорить, что отрасль вошла в обычный режим работы?

— Некоторые нюансы в работе есть. В Краснодарском крае сохраняются некоторые ограничения, которые затрагивают курортную сферу. Например, есть ограничения на проведение массовых мероприятий. Эти предосторожности, конечно, обоснованы. Для нас всегда на первом месте вопросы безопасности наших гостей.

— Какова сейчас глубина бронирований? Какой процент заполняемости отелей фиксируете в июле, что ожидаете на август, на осенние месяцы?

— Средняя заполняемость средств размещения в регионе с начала лета составила более 50%, причем на Черноморском побережье этот показатель выше – более 60%, чуть меньше на Азовском побережье – около 40%. Мы прогнозируем, что в июле-августе этот показатель вырастет до 73% и 82% соответственно.

Краснодарский край готов принимать и дополнительных туристов. У нас есть для этого необходимые резервы. В прошлом году Краснодарский край посетили около 17 миллионов 300 тысяч отдыхающих, средняя загрузка средств размещения составила 71,3%. Это говорит о том, что у региона есть запас для того, чтобы принять дополнительно около 2-3 миллионов человек и обеспечить им достойный уровень сервиса, а также интересный, насыщенный отдых.

— Как гостиницы и пансионаты края выполняют новые санитарные требования Роспотребнадзора, например не селить в один номер не членов семьи, устанавливать расстояние между столиками во время питания, тестировать на коронавирус персонал? По силам ли эти требования небольшим отелям?

— Наши отельеры с пониманием относятся к требованиям Роспотребнадзора. Мы все работаем, чтобы обеспечить туристам не только качественный, но и безопасный отдых. И рекомендации Роспотребнадзора ориентированы именно на это.

— Власти и региональный Роспотребнадзор как-то отслеживают соблюдение туристами масочного режима, социальной дистанции? Или вы полагаетесь на сознательность самих граждан?

— Отели, гостиницы, санатории и другие средства размещения выполняют все рекомендации Роспотребнадзора, в том числе в части соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. Но, конечно, сами отдыхающие должны побеспокоиться о своем здоровье. Ведь лучше их это никто не сделает.

— Было принято решение, что пляжи в крае открываются только после разрешения Роспотребнадзора, и не все они начали работать одномоментно. Какой процент пляжей уже открыт к этому времени?

— Всего в крае ежегодно открывается около 500 пляжных территорий. Сегодня отрыто 309. Каждый пляж был осмотрен специалистами Роспотребнадзора, по каждому объекту выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. На каждом пляже также было проведено водолазное обследование дна, оформлены соответствующие документы. Такую процедуру все пляжи проходят каждый год.

— Как регулируется соблюдение социальной дистанции на организованных пляжах? Не приводят ли ограничения к очередям или конфликтам?

— Обязанность следить за соблюдением социальной дистанции возложена на собственника пляжных территорий. Никаких конфликтов мы не фиксируем, места хватает для всех.

— А сами пляжи как соблюдают санитарные требования? Например, дезинфицируют ли лежаки и зонтики?

— В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в обязательном порядке проводится санитарная обработка всего пляжного оборудования, дезинфицируются лежаки, раздевалки, душевые кабины и так далее.

— Не ожидаете ли вы в этих условиях роста интереса к диким пляжам, где следить за соблюдением санитарных требований намного сложнее? Как-то планируете проверять это, возможно, точечно?

— Мы не наблюдаем какого-то повышенного интереса к диким пляжам. Нужно сказать, что разрешенные для купания пляжи обустраиваются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию пляжей. Это прежде всего обеспечение охраны жизни людей на водных объектах. При этом на пляжах дежурят спасатели и медики. Их задача – предупредить несчастные случаи и оказать необходимую помощь, если она понадобится.

На диких пляжах безопасность не обеспечивается. Отдыхающие сами несут ответственность за свое здоровье и должны хорошо подумать, стоит ли на них отдыхать.

— Как соблюдают санитарные требования кафе и рестораны в курортных городах?

— Сегодня соблюдение санитарных правил и норм – необходимость, от которой напрямую зависят жизнь и здоровье каждого посетителя кафе или ресторана, а также его сотрудников. Все это прекрасно понимают.

— Как соблюдают санитарные требования организаторы экскурсий и прогулок? Власти как-то отслеживают это?

— Как вы знаете, в Краснодарском крае возобновлена работа музеев (допустимо проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более пяти человек), объектов туристского показа, расположенных на открытом воздухе, зоопарков, дельфинариев.

Парки, скверы, набережные и иные места массового отдыха также доступны для посещения, прогулок и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе. Возобновлено и проведение экскурсий на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе.

— Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск новых чартеров в ряд регионов России. Как обстоят дела с дополнительными чартерами в Краснодар и Анапу?

— С 1 июля федеральный туроператор "Интурист" запустил чартерную программу в Анапу из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Уфы. Программа будет действовать до 15 сентября. Кроме того, в июле был организован первый прямой перелет из Владивостока в Сочи (туроператор "Библиоглобус"). Он выполняется два раза в неделю по вторникам и пятницам. Такие программы вносят большой вклад в развитие внутреннего туризма. Ведь значительная часть бюджета путешествий и летнего курортного отдыха – это стоимость транспортных услуг. Считаю, что таких программ должно становиться все больше с каждым днем.

— Ведете ли вы переговоры с железнодорожными перевозчиками, авто- и авиаперевозчиками? Планируют ли они наращивать количество рейсов, организовывать перевозки из тех регионов, откуда ранее не возили туристов?

— Мы постоянно находимся в контакте с крупными перевозчиками. Например, в июле министерство подписало соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Российскими железными дорогами. Сейчас подготовлена дорожная карта по реализации соглашения, которая предполагает целый ряд совместных проектов. В частности, планируется, что во втором квартале 2020 года будет увеличено количество пассажирских поездов из Краснодара и Ростова в Анапу.

— Фиксируете ли вы рост цен на отдых на Черноморском побережье Кубани?

— Нет, не фиксируем. Для этого нет никаких предпосылок. Санатории, отели, гостиницы заинтересованы в отдыхающих, и никто не намерен взвинчивать цены. Все прекрасно понимают, что сейчас крайне важно привлечь как можно больше туристов. А повышение цен в данном случае – это не лучшая стратегия.

— Чернышенко также ранее говорил, что пандемия – шанс для туристов узнать и полюбить свою страну. Вы согласны с ним? Краснодарский край знает каждый человек. Есть ли в регионе места и маршруты, которые пока туристам не известны или не популярны у них?

— Безусловно. На Кубань чаще всего приезжают ради отдыха на море. Конечно, побережье двух теплых морей – это гордость Краснодарского края, но мы можем предложить гораздо больше.

Прежде всего это предгорья и горные районы Западного Кавказа, которые удивляют своими красотами даже опытных путешественников, приезжающих сюда со всего мира. Здесь находятся настоящие природные жемчужины: Сочинский национальный парк, Кавказский биосферный заповедник, заповедник Утриш, Горячий Ключ. Любителям активного отдыха обязательно нужно побывать на плато Лагонаки, в Гуамском ущелье, съездить летом на курорты Красной Поляны.

Мы видим, что после пандемии растет интерес к аграрному туризму. Ведь этот вид отдыха позволяет провести время наедине с природой. Кубань – главный сельскохозяйственный регион страны, и возможности для аграрного туризма у нас самые богатые. Сегодня мы можем предложить нашим гостям рыбалку, конные прогулки, посещение фруктовых садов, виноградников, животноводческих ферм, где можно войти в неспешный ритм сельской жизни, отдохнуть от городской суеты.

Большой интерес у наших гостей вызывает богатая казачья культура, а также культура народов Кавказа. Если вам хочется посетить настоящую казачью станицу, послушать старинные песни, увидеть джигитовку и традиционные обряды, попробовать настоящий кубанский борщ, обязательно съездите в этнографический комплекс Атамань. Он расположен в станице Тамань Темрюкского района. А в Анапе можно посетить "Черкесский аул", где туристам предлагают познакомиться с древней и уникальной культурой этого кавказского народа.

Если говорить о цифрах, то всего в Краснодарском крае находится около 600 объектов туристического показа. Это памятники истории, культуры, монументального искусства, объектов гастрономического туризма и многие другие. Доступно 280 экскурсионных и туристических маршрутов. Наибольшее число экскурсионных маршрутов проходят в Анапе, Геленджике, Сочи, а также в Крымском и Темрюкском районах, а туристических – в горной и предгорной зонах Апшеронского, Мостовского, Отрадненского, Северского и Туапсинского районов.

— Эксперты не раз отмечали рост интереса к гастрономическому туризму. Что в этом плане может предложить Кубань? Считаете ли вы пандемию шансом популяризовать черноморскую кухню?

— Действительно, интерес к гастрономическому, сельскому и экотуризму постоянно растет. Появляется множество интересных объектов, которые предлагают туристам самые разнообразные активности. Самое известное из таких мест – Абрау-Дюрсо. За последние годы здесь появился целый комплекс, построенный вокруг живописного горного озера и легендарного завода шампанских вин. Здесь есть возможности для активного и семейного отдыха, богатая экскурсионная программа. Похожие объекты есть сейчас во многих районах края. Прежде всего в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском, Ейском и Крымском районах. Можно назвать несколько самых известных: "Долина Лефкадия", "Гай Кодзор", "Винная деревня", имение "Сикоры", "Усадьба Мысхако", "Поместье Голубицкое", а также многие другие частные винодельни, которые стали очень популярными туристическими объектами.

— Растет и интерес к хайкингу и пешему туризму в горах. Планируете ли вы заниматься популяризацией этого вида отдыха? Что предложите туристам? Разрабатываете ли новые маршруты?

— Да, конечно. В новом курортном сезоне пешеходные маршруты принимают гостей на территории Кавказского государственного биосферного заповедника и горнолыжных курортов.

Например, на горнолыжном курорте "Красная Поляна" к новому сезону были подготовлены более десяти новых пешеходных троп, на которых туристы встретят водопады, реликтовые деревья, альпийские луга, где растут уникальные растения-эндемики, а также цветы, занесенные в Красную книгу. Общая протяженность маршрутов на курорте – 40 километров.

А курорт "Роза Хутор" предлагает туристам прогулки в лесной зоне долины реки Мзымта. На тропе "Озерный траверс" можно увидеть объекты зимних Олимпийских игр Сочи-2014 и живописное озеро. Кроме того, гости могут отправиться на велопрогулку по специальной горной тропе.

Новые маршруты открыл и Кавказский государственный природный биосферный заповедник, где для посетителей доступны семь направлений.

— Как вы оцениваете решение Роспотребнадзора о возможности оздоровительного отдыха детей в этом сезоне только внутри региона? Как это решение скажется на детских лагерях в Краснодарском крае?

— В Краснодарский край ежегодно приезжают дети со всей страны: здесь и Крайний Север, и Сибирь, и Дальний Восток. Две трети отдыхающих в детских здравницах – это ребята из других регионов нашей страны.

Ситуацию осложняют и введенные ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. С учетом требований Роспотребнадзора ряд частных организаций, расположенных на территории Азово-Черноморского побережья Краснодарского края, рассматривают вопрос о перепрофилировании или консервации, что может привести к снижению количества детских здравниц, их коечной мощности (порядка 40 тысяч мест).

Чтобы не допустить сокращения сети детских здравниц в Краснодарском крае, необходимо рассмотреть вопрос об открытии отдыха для детей из других субъектов Российской Федерации, а также смягчить требования Роспотребнадзора в части наполняемости отрядов до 100%. Это будет способствовать устойчивому развитию детских оздоровительных лагерей.

— Что ждет событийный туризм в крае? Например, организаторы крупного кинофестиваля "Кинотавр" уже объявили, что в этом году его формат изменится, мероприятия будут менее массовыми. Ожидать ли подобные решения по другим мероприятиям?

— Пока существующие ограничения не позволяют проводить массовые мероприятия и их организаторы, конечно, это учитывают. Мы надеемся, что по мере снятия ограничений форматы проведения различных крупных мероприятий тоже будут пересматриваться и событийный туризм вновь станет востребованным.

— Два года назад был запущен масштабный турпроект "Золотое кольцо Боспорского царства", охватывающий территории одновременно нескольких регионов: Кубань, Крым, Ростовскую область. Что будет с ним в этом году, учитывая эпидситуацию?

— Если быть точным, проект "Золотое кольцо Боспорского царства" охватывает 11 городов юга России, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области, города Севастополя, а также более 30 объектов культурно-исторического наследия (музейные комплексы, археологические площадки, современные объекты туристического показа античной тематики).

Это направление вызывает повышенный интерес у туристов – за 2019 год объекты туристического показа Краснодарского края, включенные в проект, посетило свыше 600 тысяч человек.

Причем интерес не ослабевает. И это неудивительно, ведь античное наследие пользуется неизменным спросом у туристов во всем мире. И большинство зарубежных туристов никогда не воспринимали юг России как центр античной культуры. Это открывает перспективы долгосрочного и масштабного продвижения "Золотого кольца Боспорского царства" не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Сегодня, после снятия ограничительных мер, экскурсионные туры, разработанные в рамках этого проекта, вновь доступны для туристов, количество которых, я уверена, будет расти.

— В этом году на Кубань едут те, кто раньше ездил отдыхать в жаркие европейские страны. Вы уже видите, как изменился портрет вашего туриста? И что будут делать власти региона, чтобы заинтересовать и привлечь этих новых людей, чтобы они полюбили регион и еще вернулись?

— Краснодарский край многогранен. Здесь есть отдых на любой вкус: можно спокойно отдохнуть на море, можно узнать что-то новое о культуре, традициях и быте народов, населяющих наш край, а можно активно провести свой отпуск в горах.

Чаще всего курорты Краснодарского края ассоциируется с отдыхом экономкласса. Но у нас есть отличные предложения и в премиум-сегменте. Например, в Сочи и Геленджике работают спа-отели очень высокого уровня, работающие под международными брендами. Около 70 отелей на побережье работают в формате "все включено" и "ультра все включено". Из активных видов отдыха мы можем предложить гольф и яхтинг.

Мы каждый год делаем что-то новое: открываем туристические и экскурсионные маршруты, готовим объекты туристического показа, реализуем проекты, о которых я уже рассказала. Могу с уверенностью сказать, что мы сегодня можем удовлетворить запросы самых взыскательных путешественников и готовы предложить яркий и незабываемый отдых для каждого.

— Вы расцениваете это как шанс забрать постоянных клиентов у той же Турции? Если да, то как будете его реализовывать?

— Наши лучшие курорты сегодня вполне конкурентоспособны по цене и по качеству со многими зарубежными курортами. За последние 10 лет мы прошли большой путь, который начался с подготовки к Олимпийским играм в Сочи. Тогда наш флагманский курорт был в буквальном смысле перестроен по современным стандартам. Появились огромные туристические кластеры в Имеретинской низменности и в Красной Поляне.

Мы подтянули до мирового уровня стандарты сервиса. Сначала в Сочи, но сейчас на него ориентируются другие курортные территории. И сегодня все больше отелей в крае работают под международными брендами. Мы модернизировали курортную инфраструктуру. Некоторые туристические направления были созданы буквально с нуля.

Но многие туристы до сих пор живут со старыми представлениями о курортах Краснодарского края и отдают предпочтение нашим заграничным конкурентам. Будем очень рады, если они продегустируют наш туристический продукт и оценят его новые качества.

— Как вы оцениваете в целом, насколько серьезный удар пандемия нанесла по курортной и туристической отраслям региона? Сколько времени понадобится на полное восстановление?

— Пока давать такие оценки преждевременно. К этому вопросу можно вернуться после окончания курортного сезона.

— Отслеживаете ли вы обращения предприятий за мерами государственной поддержки? Этот процесс идет без сбоев? Планируете ли на региональном уровне вводить еще какие-то дополнительные меры поддержки?

— Региональные меры уже разработаны и действуют. Например, для предприятий малого и среднего бизнеса предусмотрены несколько видов антикризисных займов, которые могут быть направлены на пополнение оборотных средств, заработную плату сотрудникам или оплату коммунальных услуг, а также платежи по договору аренды недвижимости.

Курортная и туристическая отрасль получила 34% от общего портфеля, выданных по антикризисным программам фонда микрофинансирования малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Общая сумма поддержки составила 36,4 миллиона рублей. Средняя сумма займа – 1,2 миллиона.

Государственная поддержка уже помогла десяткам предприятий сохранить коллективы и инфраструктуру в период падения спроса в условиях пандемии. В нынешней ситуации очень важно перезапускать экономические и инвестиционные процессы. Уже сегодня мы видим, что спрос на курорты Краснодарского края после карантина восстанавливается. Это значит, что мы быстро вернем наши позиции на рынке и возьмем курс на дальнейшее развитие отрасли. Этому способствуют и дешевые кредиты, которые сегодня государство предлагает предпринимателям для пополнения своих оборотных средств, а также для инвестиций в развитие бизнеса.

Эти меры позволили в значительной степени поддержать предприятия санаторно-курортной отрасли в период пандемии.

— Власти Кубани всегда заявляли, что стремятся сделать регион круглогодичным курортом. На ваш взгляд, пандемия скорее поможет этому? Ожидаете рост на бронирования осенью и зимой? Может быть, в этом году официально будете продлевать курортный сезон?

— Фактически мы уже сегодня можем говорить о Краснодарском крае как о круглогодичном курорте. Судите сами, в прошлом году мы приняли более 17 миллионов туристов, из них в летние месяцы край посетили около 10. То есть около 7 миллионов пришлось на весну, зиму и осень. Это около 40% турпотока – очень неплохой показатель.