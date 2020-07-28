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Азербайджан заявил о 38 обстрелах со стороны Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило о 38 обстрелах позиций своей армии в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на границе с Арменией,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T09:05
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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Азербайджан заявил о 38 обстрелах со стороны Армении

09:05 28.07.2020
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела на азербайджано-армянской границе
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе
© Sputnik / Ильхам Мустафа
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БАКУ, 28 июл – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило о 38 обстрелах позиций своей армии в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на границе с Арменией, по данным военного ведомства, ВС Армении использовали при обстреле снайперские винтовки.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 38 раз. С позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района",- сообщает пресс-служба военного ведомства.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
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Уточняется, что позиции азербайджанской армии были также обстреляны "с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов".
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Госсекретарь США Майк Помпео
15 июля, 17:48
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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