Азербайджан заявил о 38 обстрелах со стороны Армении

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 38 раз. С позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района",- сообщает пресс-служба военного ведомства.