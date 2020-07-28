Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575021036.html
Армения заявила о 17 нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном
В министерстве обороны Армении во вторник заявили, что азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе с Арменией 17 раз, произведя... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:49
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
минобороны армении
азербайджан
армения
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371110_0:157:3043:1868_1400x0_80_0_0_66a9ed2833c340ed769bdbff552fc600.jpg
https://ria.ru/20200727/1575012369.html
https://ria.ru/20200727/1574993978.html
азербайджан
армения
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371110_0:157:3043:1868_1400x0_80_0_0_66a9ed2833c340ed769bdbff552fc600.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371110_171:0:2871:2025_1400x0_80_0_0_0fb1fd271e88fc7fee5241d94f7a6c1d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371110_508:0:2533:2025_1400x0_80_0_0_8f589ca1e54b73d50269f9854b4840ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, грузия, в мире

Армения заявила о 17 нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном

08:49 28.07.2020
532
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные в Тавушской области
ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. В министерстве обороны Армении во вторник заявили, что азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе с Арменией 17 раз, произведя 220 выстрелов из стрелкового оружия.
"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 27 на 28 июля и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие. Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 17 раз, произведя по армянским позициям 220 выстрелов", - написала во вторник в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.
Военный во время учений в Армении
27 июля, 21:27
МИД Армении увидел угрозу в азербайджано-турецких учениях
По ее словам, в частности, были обстреляны армянские боевые посты, дислоцированные близ сел Чинари, Цхуни, Зангакатун, Чива.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Баку
27 июля, 15:58
МИД Азербайджана вызвал посла Иордании из-за данных об оружии для Армении
200001
Обсудить 0
Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузияВ мире
Рекомендуем
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе
Азербайджан заявил о 38 обстрелах со стороны Армении
Дата-центр
СМИ: проект "Информационная инфраструктура" затормозился
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
Минкурортов Кубани не видит роста интереса к "диким" пляжам
Врач скорой помощи
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Баку
МИД Азербайджана вызвал посла Иордании из-за данных об оружии для Армении
Отдыхающие на пляже в Сочи
Более 60 процентов кубанских пляжей уже принимают отдыхающих
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Путин и Эрдоган обсудили эскалацию конфликта Армении и Азербайджана
Машина скорой помощи
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
Яйцеклетка и сперматозоиды
Уролог-андролог: COVID-19 найден в сперме
Российский самолет Ту-204
В "Шереметьево" штатно сел Ту-204 с отказом навигационного оборудования
Заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова
Военный во время учений в Армении
МИД Армении увидел угрозу в азербайджано-турецких учениях
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 21,5 тысячи
Статуи Фемиды
Экс-директор предприятия ФСИН Приамурья получил почти четыре года колонии
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В России провели более 27,3 миллиона тестов на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
22:40Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
22:39Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
22:35Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
22:24В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
Лента новостейМолния