Армения заявила о 17 нарушениях перемирия на границе с Азербайджаном

"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 27 на 28 июля и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие. Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 17 раз, произведя по армянским позициям 220 выстрелов", - написала во вторник в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.