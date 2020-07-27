МИД Армении увидел угрозу в азербайджано-турецких учениях

В заявлении Нагдалян, размещенном на сайте МИД, отмечается, что армянский военнослужащий погиб через несколько дней после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, в котором посредники подчеркнули необходимость строжайшего соблюдения режима прекращения огня, призвав воздержаться в сложившейся ситуации от провокационных действий.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.