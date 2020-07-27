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МИД Армении увидел угрозу в азербайджано-турецких учениях
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что решение Баку проанонсировать азербайджано-турецкие военные учения в тот же день, когда погиб армянский... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:37
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МИД Армении увидел угрозу в азербайджано-турецких учениях

21:27 27.07.2020 (обновлено: 21:37 27.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоенный во время учений в Армении
Военный во время учений в Армении
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что решение Баку проанонсировать азербайджано-турецкие военные учения в тот же день, когда погиб армянский военнослужащий, препятствует усилиям международных посредников по возобновлению мирного процесса.
Ранее в минобороны Армении сообщили, что в понедельник на северо-восточном участке госграницы в результате произведенного с азербайджанской стороны выстрела из снайперского оружия смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Ашот Микаелян. В тот же день минобороны Азербайджана анонсировало проведение с Турцией с 29 июля по 10 августа совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран.
В заявлении Нагдалян, размещенном на сайте МИД, отмечается, что армянский военнослужащий погиб через несколько дней после заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, в котором посредники подчеркнули необходимость строжайшего соблюдения режима прекращения огня, призвав воздержаться в сложившейся ситуации от провокационных действий.
"В то же время Азербайджан объявляет о широкомасштабных военных учениях с Турцией. Все это свидетельствует о том, что руководство Азербайджана... препятствует усилиям международных посредников по разрядке ситуации и возобновлению мирного процесса", - заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства.
Баку
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Она добавила, что позиция Еревана в сложившейся ситуации была изложена премьером Армении. "Азербайджан должен... предпринять надежные шаги по укреплению режима прекращения огня, что создаст возможность для возобновления и продвижения мирного процесса", - говорится в заявлении Нагдалян.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Сотрудник полиции
24 июля, 19:33
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииМИД АрменииАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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