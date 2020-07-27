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Среди погибших в ДТП под Волгоградом есть дети
Уголовное дело возбуждено после съезда автомобиля в оросительный канал под Волгоградом, в результате чего погибли восемь человек, среди них трое детей, сообщила РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:17
следственный комитет россии (ск рф)
renault logan
волгоград
волгоградская область
таджикистан
происшествия
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волгоград
волгоградская область
таджикистан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), renault logan, волгоград, волгоградская область, таджикистан, происшествия

Среди погибших в ДТП под Волгоградом есть дети

19:17 27.07.2020
5374
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП в Среднеахтубинском районе
ДТП в Среднеахтубинском районе
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после съезда автомобиля в оросительный канал под Волгоградом, в результате чего погибли восемь человек, среди них трое детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
Ранее сообщалось, что в понедельник в оросительном канале возле поселка Верхнепогромное Среднеахтубинского района обнаружен Renault Logan со следами ДТП. Полиция сообщала, что, по предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в оросительный канал, восемь человек в машине погибли: шесть женщин и двое мужчин.
По уточненной информации СК, за рулем Renault Logan находился 28-летний гражданин Таджикистана в салоне – семь пассажиров, в том числе дети 10, 11 и 17 лет.
Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате ДТП восьми человек, в том числе троих несовершеннолетних", - сообщила Рудник.
Отмечается, что дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель двух и более лиц". По данным СК, смерть людей в машине, скорее всего, наступила из-за "механической асфиксии в результате утопления".
Расследование их гибели прокуратура Волгоградской области взяла на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
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Следственный комитет России (СК РФ)Renault LoganВолгоградВолгоградская областьТаджикистанПроисшествия
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