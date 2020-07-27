Среди погибших в ДТП под Волгоградом есть дети

Отмечается, что дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель двух и более лиц". По данным СК, смерть людей в машине, скорее всего, наступила из-за "механической асфиксии в результате утопления".