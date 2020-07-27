Среди погибших в ДТП под Волгоградом есть дети

ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после съезда автомобиля в оросительный канал под Волгоградом, в результате чего погибли восемь человек, среди них трое детей, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
Ранее сообщалось, что в понедельник в оросительном канале возле поселка Верхнепогромное Среднеахтубинского района обнаружен Renault Logan со следами ДТП. Полиция сообщала, что, по предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в оросительный канал, восемь человек в машине погибли: шесть женщин и двое мужчин.
По уточненной информации СК, за рулем Renault Logan находился 28-летний гражданин Таджикистана в салоне – семь пассажиров, в том числе дети 10, 11 и 17 лет.
"В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате ДТП восьми человек, в том числе троих несовершеннолетних", - сообщила Рудник.
Отмечается, что дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель двух и более лиц". По данным СК, смерть людей в машине, скорее всего, наступила из-за "механической асфиксии в результате утопления".
Расследование их гибели прокуратура Волгоградской области взяла на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.
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