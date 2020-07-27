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Квентин Тарантино составил список лучших фильмов всех времен
Американский режиссер Квентин Тарантино составил список из 11 лучших фильмов всех времен. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T23:01
кино и сериалы
новости культуры
дэвид финчер
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/80827/61/808276194_0:0:2989:1681_1400x0_80_0_0_299112ba3d3e281a90250bc434a148a1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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кино и сериалы, новости культуры, дэвид финчер, квентин тарантино, стивен спилберг, мартин скорсезе

Квентин Тарантино составил список лучших фильмов всех времен

21:26 27.07.2020 (обновлено: 23:01 27.07.2020)
11292
© РИА Новости / Universal Pictures / Перейти в фотобанкКадры из фильма "Бесславные ублюдки"
Кадры из фильма Бесславные ублюдки
© РИА Новости / Universal Pictures
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино составил список из 11 лучших фильмов всех времен.
Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
В список лауреата премии "Оскар" попали вестерны "Хороший, плохой, злой" (1966 год) Серджо Леоне и "Рио Браво" (1959 год) Говарда Хоукса, триллер "Прокол" (1981 год) Брайана де Пальмы, драма "Таксист" (1976 год) Мартина Скорсезе, романтическая комедия "Его девушка Пятница" (1940 год) Говарда Хоукса, боевик "Король-боксер" (1972 год) Чона Чанг-хва, немой фильм "Ящик Пандоры" (1929 год) Георга Вильгельма Пабста, хоррор "Кэрри" (1976 год) Брайана де Пальмы, комедия "Только ваш" (1948 год) Престона Стерджеса, шпионский фильм "Пять гробниц по пути в Каир" (1943 год) Билли Уайлдера и хоррор "Челюсти" Стивена Спилберга (1975 год).

"Когда речь идет о режиссерах 1960-х годов, которые больше всего повлияли на кинематограф 1990-х и 2000-х годов, я считаю, что Леоне указывает путь к современному кинопроизводству. Вы не проходите мимо Леоне, вы начинаете с него", — приводит слова Тарантино Far Out Magazine.

Это не первый раз, когда Квентин Тарантино делится предпочтениями в кино.
Так, в конце мая режиссер, создавший "Криминальное чтиво" (1994 год) и "Однажды в... Голливуде" (2019 год) назвал лучшие фильмы десятилетия. На первое место он поставил фильм Дэвида Финчера "Социальная сеть" (2010 год), а второе отдал "Дюнкерку" (2017 год) Кристофера Нолана.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДэвид ФинчерКвентин ТарантиноСтивен СпилбергМартин Скорсезе
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