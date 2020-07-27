Квентин Тарантино составил список лучших фильмов всех времен

В список лауреата премии "Оскар" попали вестерны "Хороший, плохой, злой" (1966 год) Серджо Леоне и "Рио Браво" (1959 год) Говарда Хоукса, триллер "Прокол" (1981 год) Брайана де Пальмы, драма "Таксист" (1976 год) Мартина Скорсезе, романтическая комедия "Его девушка Пятница" (1940 год) Говарда Хоукса, боевик "Король-боксер" (1972 год) Чона Чанг-хва, немой фильм "Ящик Пандоры" (1929 год) Георга Вильгельма Пабста, хоррор "Кэрри" (1976 год) Брайана де Пальмы, комедия "Только ваш" (1948 год) Престона Стерджеса, шпионский фильм "Пять гробниц по пути в Каир" (1943 год) Билли Уайлдера и хоррор "Челюсти" Стивена Спилберга (1975 год).