Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Актер и кинорежиссер Квентин Тарантино назвал фильм Дэвида Финчера "Социальная сеть" лучшим за прошедшие десять лет.
"Он — номер один, потому что он лучший, вот и все. У него просто нет конкурентов", — приводит его слова журнал Premiere.
Второе место Тарантино отдал "Дюнкерку" Криса Нолана. Картина повествует об эвакуации нескольких сотен тысяч солдат, попавших в окружение немецкой армии в начале Второй мировой войны.
"Социальная сеть" вышла на экраны в 2010 году, главные роли сыграли Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд и Джастин Тимберлейк. Фильм снят по книге Бена Мезрича "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве".