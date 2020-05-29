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Культура
2020-05-29T16:02
https://ria.ru/20200529/1572182209.html
Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия
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РИА Новости

Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия

15:15 29.05.2020 (обновлено: 16:02 29.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Актер и кинорежиссер Квентин Тарантино назвал фильм Дэвида Финчера "Социальная сеть" лучшим за прошедшие десять лет.
"Он — номер один, потому что он лучший, вот и все. У него просто нет конкурентов", — приводит его слова журнал Premiere.
Режиссер Квентин Тарантино
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Второе место Тарантино отдал "Дюнкерку" Криса Нолана. Картина повествует об эвакуации нескольких сотен тысяч солдат, попавших в окружение немецкой армии в начале Второй мировой войны.
"Социальная сеть" вышла на экраны в 2010 году, главные роли сыграли Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд и Джастин Тимберлейк. Фильм снят по книге Бена Мезрича "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве".
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КультураЭндрю ГарфилдДэвид ФинчерДжесси АйзенбергКвентин ТарантиноКристофер НоланСША
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