Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия

Друг Тарантино рассказал, как режиссер хранит финал фильмов в секрете

Друг Тарантино рассказал, как режиссер хранит финал фильмов в секрете

Второе место Тарантино отдал "Дюнкерку" Криса Нолана. Картина повествует об эвакуации нескольких сотен тысяч солдат, попавших в окружение немецкой армии в начале Второй мировой войны.