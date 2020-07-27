МИД Азербайджана вызвал посла Иордании из-за данных об оружии для Армении

БАКУ, 27 июл – РИА Новости. Посол Иордании в Азербайджане был вызван в МИД республики в связи с информацией о поставках вооружения в Армению, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Двадцать седьмого июля посол Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане был вызван в МИД. Состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Аразом Азимовым и послом Сами Абдуллой Гошехом. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Араз Азимов обсудил с послом Иордании, в том числе, вопрос о поставках оружия в Армению. Замглавы МИД отметил, что... новость о продаже оружия Иорданией... (Армении - ред.) была встречена недовольством широкой общественности", - сообщили в МИД.
Посол Иордании в свою очередь заявил, что "понимает озабоченность азербайджанской стороны".
"Учитывая стратегический характер отношений с Азербайджаном, он пообещал приложить все усилия для решения ситуации", - уточнили в МИД Азербайджана.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.