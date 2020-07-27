МИД Азербайджана вызвал посла Иордании из-за данных об оружии для Армении

"Двадцать седьмого июля посол Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане был вызван в МИД. Состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Аразом Азимовым и послом Сами Абдуллой Гошехом. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Араз Азимов обсудил с послом Иордании, в том числе, вопрос о поставках оружия в Армению. Замглавы МИД отметил, что... новость о продаже оружия Иорданией... (Армении - ред.) была встречена недовольством широкой общественности", - сообщили в МИД.