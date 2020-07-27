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https://ria.ru/20200727/1574990106.html
Глава Минпросвещения раскрыл формат школьного обучения с 1 сентября
Будущий учебный год в школах начнется в традиционной форме, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T20:43
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
единый государственный экзамен (егэ)
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https://ria.ru/20200725/1574917390.html
Бессмысленная новость какая-то. Не так давно они же говорили, что линеек 1 сентября не будет. И, дальше просто враньё. Если соблюдать требования Роспотребнадзора, то учёба в школе в принципе не начнётся в обычном формате. Если рассаживать учеников с учётом социальной дистанции, то в класс войдёт только треть от обычного количества учеников. То есть, 10 из 30. Когда и где будут учить этих 20 учеников? Опять дистанционка, опять профанация обучения в школе? А перемены тоже отменят? А перемещение учеников к педагогам-предметникам? Кто ответит на эти вопросы? Хотим нормальную школу с 1 сентября!
35
Если заставят носить детей маски и перчатки, то мы бросим школу и перейдём на домашнее обучение.
27
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573869886_0:350:2858:1958_1400x0_80_0_0_37c3a98de768f029ca86efe854865a5e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, единый государственный экзамен (егэ)

Глава Минпросвещения раскрыл формат школьного обучения с 1 сентября

15:24 27.07.2020 (обновлено: 20:43 27.07.2020)
129202
© РИА Новости / Виталий АньковУчительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Будущий учебный год в школах начнется в традиционной форме, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Власти учтут все требования Роспотребнадзора и опыт проведения ЕГЭ в период пандемии.
Кравцов напомнил, что сдача госэкзаменов состоялась во всех регионах и не привела к вспышкам заражения коронавирусом.
"Время проведения экзамена было выбрано очень удачно", - сказал министр.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
25 июля, 19:14
Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ
Он отметил, что ЕГЭ не выявил серьезных провалов в знаниях у школьников. Власти также не зафиксировали утечек материалов.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что по состоянию здоровья покинули экзамен более четырех тысяч выпускников школ, но существенного роста по сравнению с прошлым годом по этому показателю не отмечается.
"Ежегодно у нас такие случаи бывали, что выпускнику становилось плохо, он обращался в медпункт, составлялся протокол и пересдавал экзамен в резервные дни", - отметили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ручка, маска и дистанция: ЕГЭ в условиях пандемии
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

Ученики школы №2030 перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
1 из 13

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

Ученица школы №2030 сдает личные вещи перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
2 из 13

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

Школьнице измеряют температуру перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
3 из 13

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Досмотр на входе в школу №2030 перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
4 из 13

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

Школьники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
5 из 13

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

Предметы на парте ученика перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
6 из 13

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
7 из 13

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

Школьники перед началом единого государственного экзамена
8 из 13

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите
9 из 13

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

Система видеонаблюдения в пункте проведения экзамена (ППЭ) во время сдачи единого государственного экзамена по информатике в школе №62 Авиастроительного района Казани
10 из 13

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

Школьница ищет свою фамилию в списках на сдачу перед началом единого государственного экзамена в средней общеобразовательной школе №13 Владивостока
11 из 13

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

Преподаватель и школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в Образовательном центре гимназии № 6 Горностай в Новосибирск
12 из 13

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

Единый государственный экзамен в школе № 208 в Екатеринбурге
13 из 13

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 13

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 13

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 13

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 13

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 13

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 13

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 13

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
10 из 13

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 13

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 13

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 13

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
Популярные комментарии
Бессмысленная новость какая-то. Не так давно они же говорили, что линеек 1 сентября не будет. И, дальше просто враньё. Если соблюдать требования Роспотребнадзора, то учёба в школе в принципе не начнётся в обычном формате. Если рассаживать учеников с учётом социальной дистанции, то в класс войдёт только треть от обычного количества учеников. То есть, 10 из 30. Когда и где будут учить этих 20 учеников? Опять дистанционка, опять профанация обучения в школе? А перемены тоже отменят? А перемещение учеников к педагогам-предметникам? Кто ответит на эти вопросы? Хотим нормальную школу с 1 сентября!
27 июля, 16:08
Владимир Кокшаров
2610305
Если заставят носить детей маски и перчатки, то мы бросим школу и перейдём на домашнее обучение.
27 июля, 16:14
Роман Ушенин
1501407
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