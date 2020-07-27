Глава Минпросвещения раскрыл формат школьного обучения с 1 сентября

Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Будущий учебный год в школах начнется в традиционной форме, заявил министр просвещения Будущий учебный год в школах начнется в традиционной форме, заявил министр просвещения Сергей Кравцов

Власти учтут все требования Роспотребнадзора и опыт проведения ЕГЭ в период пандемии.

Кравцов напомнил, что сдача госэкзаменов состоялась во всех регионах и не привела к вспышкам заражения коронавирусом.

"Время проведения экзамена было выбрано очень удачно", - сказал министр.

Он отметил, что ЕГЭ не выявил серьезных провалов в знаниях у школьников. Власти также не зафиксировали утечек материалов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что по состоянию здоровья покинули экзамен более четырех тысяч выпускников школ, но существенного роста по сравнению с прошлым годом по этому показателю не отмечается.

"Ежегодно у нас такие случаи бывали, что выпускнику становилось плохо, он обращался в медпункт, составлялся протокол и пересдавал экзамен в резервные дни", - отметили в ведомстве.