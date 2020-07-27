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Исаакиевский собор не планирует сокращать сотрудников
Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в Петербурге не планирует сокращать сотрудников из-за потерь на фоне эпидемиологической обстановки, сообщил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:04
2020-07-27T15:04
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий мудров, исаакиевский собор, новости - религия и мировоззрение, ленинград, русская православная церковь, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости.
Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в Петербурге
не планирует сокращать сотрудников из-за потерь на фоне эпидемиологической обстановки, сообщил директор музея Юрий Мудров
.
"Мы никого не сокращаем и не собираемся сокращать", - сказал Мудров на пресс-конференции в онлайн-режиме.
Директор Исаакия назвал коллектив музея "разношерстным" по возрасту. По его словам, в числе сотрудников есть около 10 человек преклонных лет, в том числе и два экскурсовода, переживших блокаду Ленинграда
, чьи экскурсии пользуются огромной популярностью у посетителей. "Сегодня они у нас на сбережении", - отметил он.
Мудров воздержался от точной оценки потерь, которые понес Исаакиевский собор в период работы без посетителей на фоне пандемии коронавируса
. "Это не одна сотня миллионов рублей", - сказал он.
При этом, по мнению Мудрова, музей "остается на плаву".
"Я бы не сказал, что мы попали в яму (на фоне неблагоприятной эпидситуации – ред.), мы немножко присели", - сказал он, добавив, что Исаакиевский собор сможет выполнить все планы на 2020 год, если не будет "жестокой" второй волны COVID-19.
Колоннада Исаакия возобновила работу с 16 июля, сам Исаакиевский собор – с 19 июля, храм Спаса на Крови – с 23 июля. По словам Мудрова, с момента открытия колоннады Исаакий посетили около 43 тысяч человек. При этом посещаемость объектов музейного комплекса в целом снизилась примерно в 10 раз с учетом необходимости соблюдения санитарных норм.
Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. В комплекс Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" также входят храм Воскресения Христова (Спас на Крови), часовня-музей Спаса на Крови.
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