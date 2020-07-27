Исаакиевский собор не планирует сокращать сотрудников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в Петербурге не планирует сокращать сотрудников из-за потерь на фоне эпидемиологической обстановки, сообщил директор музея Юрий Мудров

"Мы никого не сокращаем и не собираемся сокращать", - сказал Мудров на пресс-конференции в онлайн-режиме.

Директор Исаакия назвал коллектив музея "разношерстным" по возрасту. По его словам, в числе сотрудников есть около 10 человек преклонных лет, в том числе и два экскурсовода, переживших блокаду Ленинграда , чьи экскурсии пользуются огромной популярностью у посетителей. "Сегодня они у нас на сбережении", - отметил он.

Мудров воздержался от точной оценки потерь, которые понес Исаакиевский собор в период работы без посетителей на фоне пандемии коронавируса . "Это не одна сотня миллионов рублей", - сказал он.

При этом, по мнению Мудрова, музей "остается на плаву".

"Я бы не сказал, что мы попали в яму (на фоне неблагоприятной эпидситуации – ред.), мы немножко присели", - сказал он, добавив, что Исаакиевский собор сможет выполнить все планы на 2020 год, если не будет "жестокой" второй волны COVID-19.

Колоннада Исаакия возобновила работу с 16 июля, сам Исаакиевский собор – с 19 июля, храм Спаса на Крови – с 23 июля. По словам Мудрова, с момента открытия колоннады Исаакий посетили около 43 тысяч человек. При этом посещаемость объектов музейного комплекса в целом снизилась примерно в 10 раз с учетом необходимости соблюдения санитарных норм.

Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. В комплекс Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" также входят храм Воскресения Христова (Спас на Крови), часовня-музей Спаса на Крови.