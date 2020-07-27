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ВС направил в Красногорск дело бывшего замминистра культуры Пирумова
Верховный суд РФ отправил в Красногорск дело бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей при реконструкции РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:36
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роспан
григорий пирумов
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ВС направил в Красногорск дело бывшего замминистра культуры Пирумова

14:36 27.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭкс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ отправил в Красногорск дело бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа, сообщили РИА Новости в суде.
Сначала дело передали в Куйбышевский суд Санкт-Петербурга, тот отправил его в Никулинский суд Москвы. После этого Генеральная прокуратура попросила ВС РФ изменить подсудность. Как сообщал адвокат Пирумова Федор Куприянов, дело передали в Москву, так как следствие считает, что большинство эпизодов преступления совершено в столице.
Григорий Пирумов в суде
10 апреля, 15:48Культура
Ущерб по делу Пирумова о хищении у Эрмитажа вырос вдвое
"Суд передал дело для рассмотрения в Красногорский городской суд", - сказали в суде. Ранее Генпрокуратура просила направить его в Серпухов. Причины такого решения не уточняются - заседание прошло в закрытом режиме.
Как полагает обвинение, в 2015 году Пирумов, а также Борис Мазо, являвшийся директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа, и легализации похищенного. В состав преступного сообщества вошли председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.
Между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО "МехСтройТранс" был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения соучастники похитили более 900 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Путем различных финансовых операций и сделок участники преступного сообщества легализовали большую часть похищенных средств - 800 миллионов рублей, заявляет СК.
Григорий Пирумов в Басманном суде Москвы
11 ноября 2019, 14:38
Мосгорсуд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова
300000
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Олег ГригорьевБорис МазоРоспанГригорий ПирумовСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМоскваКрасногорскСерпуховПроисшествия
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