ВС направил в Красногорск дело бывшего замминистра культуры Пирумова

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ отправил в Красногорск дело бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа, сообщили РИА Новости в суде.
Сначала дело передали в Куйбышевский суд Санкт-Петербурга, тот отправил его в Никулинский суд Москвы. После этого Генеральная прокуратура попросила ВС РФ изменить подсудность. Как сообщал адвокат Пирумова Федор Куприянов, дело передали в Москву, так как следствие считает, что большинство эпизодов преступления совершено в столице.
10 апреля, 15:48КультураУщерб по делу Пирумова о хищении у Эрмитажа вырос вдвое
"Суд передал дело для рассмотрения в Красногорский городской суд", - сказали в суде. Ранее Генпрокуратура просила направить его в Серпухов. Причины такого решения не уточняются - заседание прошло в закрытом режиме.
Как полагает обвинение, в 2015 году Пирумов, а также Борис Мазо, являвшийся директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Государственного Эрмитажа, и легализации похищенного. В состав преступного сообщества вошли председатель правления банка "Нефтяной Альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.
Между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО "МехСтройТранс" был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения соучастники похитили более 900 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Путем различных финансовых операций и сделок участники преступного сообщества легализовали большую часть похищенных средств - 800 миллионов рублей, заявляет СК.
11 ноября 2019, 14:38Мосгорсуд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова