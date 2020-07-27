В Минпросвещения рассказали о форме обучения в новом учебном году

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Учебный год в школах начнется в традиционной форме, заявил министр просвещения Учебный год в школах начнется в традиционной форме, заявил министр просвещения Сергей Кравцов

По его словам, для этого власти намерены использовать весь наработанный опыт при проведении ЕГЭ в период пандемии.

"Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить (безопасность. — Прим. ред.) наших детей и учителей", — сказал глава Минпросвещения на брифинге.

Кравцов напомнил, что сдача ЕГЭ состоялась во всех регионах и не привела к вспышкам заражения коронавирусом, так как для проведения госэкзаменов выбрали удачное время.

Вместе с тем министр сообщил, что организацию дистанционного образования в России признали наиболее успешной на международном уровне, в том числе такую оценку дали страны Организации экономического сотрудничества и развития.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что решение о формате учебного года примут 20 августа в соответствии с ситуацией с коронавирусом в регионах.