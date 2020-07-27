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За пост губернатора Тамбовской области будут бороться пять кандидатов
Пять кандидатов продолжат бороться за пост главы администрации Тамбовской области, выборы которого пройдут в сентябре, сообщила в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:06
павел плотников
александр никитин
лдпр
кпрф
справедливая россия
единая россия
тамбовская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
павел плотников, александр никитин, лдпр, кпрф, справедливая россия, единая россия, тамбовская область

За пост губернатора Тамбовской области будут бороться пять кандидатов

13:06 27.07.2020
195
© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
Вид на Тамбов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Пять кандидатов продолжат бороться за пост главы администрации Тамбовской области, выборы которого пройдут в сентябре, сообщила в понедельник РИА Новости представитель облизбиркома.
Выборы главы администрации Тамбовской области назначены на 13 сентября этого года. Документы о выдвижении в избирательную комиссию региона представили шесть кандидатов: действующий губернатор Александр Никитин (кандидатуру которого поддержала "Единая Россия"), Игорь Телегин (ЛДПР), Павел Плотников ("Справедливая Россия"), Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин ("Казачья партия") и Гагик Овсепян ("Коммунистическая партия социальной справедливости"). Затем все они представили в избирком документы для регистрации. Первые пять кандидатов прошли регистрацию, а Овсепян отказался от дальнейшего участия в выборах ввиду личных обстоятельств.
"Избирательной комиссией приняты решения о регистрации пяти кандидатов на должность главы администрации Тамбовской области. Сейчас начался активный агитационный период", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, кандидаты начинают активно использовать агитационно-печатную продукцию - листовки, спецвыпуски газет, наружную рекламу.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
Вчера, 12:36
ЦИК назвал регионы, где в сентябре может пройти электронное голосование
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Павел ПлотниковАлександр НикитинЛДПРКПРФСправедливая РоссияЕдиная РоссияТамбовская область
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