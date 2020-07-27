За пост губернатора Тамбовской области будут бороться пять кандидатов

ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Пять кандидатов продолжат бороться за пост главы администрации Тамбовской области, выборы которого пройдут в сентябре, сообщила в понедельник РИА Новости представитель облизбиркома.
Выборы главы администрации Тамбовской области назначены на 13 сентября этого года. Документы о выдвижении в избирательную комиссию региона представили шесть кандидатов: действующий губернатор Александр Никитин (кандидатуру которого поддержала "Единая Россия"), Игорь Телегин (ЛДПР), Павел Плотников ("Справедливая Россия"), Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин ("Казачья партия") и Гагик Овсепян ("Коммунистическая партия социальной справедливости"). Затем все они представили в избирком документы для регистрации. Первые пять кандидатов прошли регистрацию, а Овсепян отказался от дальнейшего участия в выборах ввиду личных обстоятельств.
"Избирательной комиссией приняты решения о регистрации пяти кандидатов на должность главы администрации Тамбовской области. Сейчас начался активный агитационный период", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, кандидаты начинают активно использовать агитационно-печатную продукцию - листовки, спецвыпуски газет, наружную рекламу.