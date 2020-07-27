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Азербайджан объявил о проведении масштабных военных учений с Турцией
Совместные азербайджано-турецкие военные учения пройдут с 29 июля по 10 августа, в том числе и в Нахичеване, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:47
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Начало еще одной провокации. Турки не угомонятся, пока их не угомонят. Так уже было в истории, и все повторится снова.
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азербайджан
армения
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, грузия, безопасность, в мире

Азербайджан объявил о проведении масштабных военных учений с Турцией

12:47 27.07.2020
53294
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБаку
Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
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Баку. Архивное фото
БАКУ, 27 июл – РИА Новости. Совместные азербайджано-турецкие военные учения пройдут с 29 июля по 10 августа, в том числе и в Нахичеване, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
"В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, согласно годовому плану в нашей стране пройдут азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран. В совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран", - сообщила пресс-служба.
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Уточняется, что, "согласно плану, учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичеване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа – в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе".
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Минобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Начало еще одной провокации. Турки не угомонятся, пока их не угомонят. Так уже было в истории, и все повторится снова.
27 июля, 13:40
ggoldmikron
46311010
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