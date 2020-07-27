В Армении завели дело после гибели военного на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил в понедельник уголовное дело по факту гибели на границе с Азербайджаном военнослужащего-контрактника, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Минобороны Армении заявили, что 27 июля на северо-восточном участке госграницы в результате произведенного с азербайджанской стороны выстрела из снайперского оружия смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Ашот Микаелян.
"По данному факту в шестом гарнизонном следственном отделе главного военного следственного управления СК Армении возбуждено уголовное дело по статье "убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным СК, военнослужащий получил огнестрельное ранение шеи и скончался по пути в больницу.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.