Минобороны Армении заявило о гибели военного на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в понедельник о гибели военного-контрактника в результате снайперского огня на границе с Азербайджаном

"Двадцать седьмого июля примерно в 01.10 (00.10 мск) на боевой позиции одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении (госграницы - ред.), в результате произведенного противником выстрела из снайперского оружия смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Ашот Микаелян", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.