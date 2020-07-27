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Минобороны Армении заявило о гибели военного на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило в понедельник о гибели военного-контрактника в результате снайперского огня на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:20
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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армения
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, в мире

Минобороны Армении заявило о гибели военного на границе с Азербайджаном

10:20 27.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 27 июл – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в понедельник о гибели военного-контрактника в результате снайперского огня на границе с Азербайджаном.
"Двадцать седьмого июля примерно в 01.10 (00.10 мск) на боевой позиции одной из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении (госграницы - ред.), в результате произведенного противником выстрела из снайперского оружия смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы Ашот Микаелян", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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