В Петербурге два выпускника набрали сто баллов по трем предметам ЕГЭ

"Но уже сейчас количество стобалльных результатов по итогам четырех экзаменационных дней – 573 – превысило показатель всей экзаменационной кампании прошлого года. Более 17 тысяч работ получили не ниже 80 баллов", - отметили в комитете.

Единый государственный экзамен в 2020 году является вступительным испытанием в вуз. Для выпускников, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основной период, предусмотрен дополнительный – с 3 по 8 августа. Для того чтобы все выпускники смогли принять участие в приемной кампании в вузы, в этом году установлены более сжатые сроки обработки и проверки экзаменационных работ. К середине августа будут известны результаты всех экзаменов с учетом дополнительного периода.