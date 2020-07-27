Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574962269.html
В Петербурге два выпускника набрали сто баллов по трем предметам ЕГЭ
Два выпускника из Петербурга установили рекорд по количеству предметов Единого государственного экзамена, сданных на максимальное количество баллов, они сдали... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:49
социальный навигатор
сн_образование
санкт-петербург
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839053_0:236:3140:2002_1400x0_80_0_0_4c82a25f12e7d7a4952f9231a5eba8c8.jpg
https://ria.ru/20200725/1574917390.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839053_0:236:3140:2002_1400x0_80_0_0_4c82a25f12e7d7a4952f9231a5eba8c8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839053_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_3e852cddc41b9e794cc72b340f7c2457.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839053_406:0:2454:2048_1400x0_80_0_0_4c307d261c09931bc81c009bf2f0a79a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, санкт-петербург, образование - общество, общество

В Петербурге два выпускника набрали сто баллов по трем предметам ЕГЭ

09:41 27.07.2020 (обновлено: 09:49 27.07.2020)
263
© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Два выпускника из Петербурга установили рекорд по количеству предметов Единого государственного экзамена, сданных на максимальное количество баллов, они сдали три дисциплины на 100 баллов, сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.
"Двое выпускников, это бывшие ученики Губернаторского физико-математического лицея №30 и Президентского физико-математического лицея №239, сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по трем дисциплинам: математике, информатике и физике", - говорится в сообщении пресс-службы комитета по образованию Петербурга.
В ведомстве уточнили, что в течение этой недели станут известны результаты остальных экзаменов. Их ждут участники ЕГЭ по химии, обществознанию, биологии и иностранным языкам.
"Но уже сейчас количество стобалльных результатов по итогам четырех экзаменационных дней – 573 – превысило показатель всей экзаменационной кампании прошлого года. Более 17 тысяч работ получили не ниже 80 баллов", - отметили в комитете.
Единый государственный экзамен в 2020 году является вступительным испытанием в вуз. Для выпускников, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основной период, предусмотрен дополнительный – с 3 по 8 августа. Для того чтобы все выпускники смогли принять участие в приемной кампании в вузы, в этом году установлены более сжатые сроки обработки и проверки экзаменационных работ. К середине августа будут известны результаты всех экзаменов с учетом дополнительного периода.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
25 июля, 19:14
Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ
000000
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеСанкт-ПетербургОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции
В Воронежской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
Раскрыты гонорары Аллы Пугачевой
Челябинск
В Челябинской области новую инфекционную больницу построят к зиме
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Рособрнадзор оценил результаты ЕГЭ по химии
Американский актер Стивен Сигал во время визита в Бурятию
Стивен Сигал хочет вести бизнес на "дальневосточном гектаре" в Бурятии
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 390 пациентов с COVID-19
Тест на коронавирус
В России провели более 27,1 миллиона тестов на коронавирус
Автомобиль выезжает из сервисного центра
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Узбекистане выявили 554 новых случая заражения коронавирусом
Кабинет рентгена в Институте диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии
Врач объяснил рост заболеваемости диабетом в России
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова
Минобрнауки проведет проверку в Лесотехническом университете в Петербурге
Первоклассники на праздновании Дня знаний
В Минпросвещения рассказали о форме обучения в новом учебном году
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАО Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи
Рахманов рассказал Путину о росте зарплат в ОСК
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп назвал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
22:08В "Газпроме" прокомментировали остановку транзита газа в Грецию
Лента новостейМолния