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В Петербурге два выпускника набрали сто баллов по трем предметам ЕГЭ
Два выпускника из Петербурга установили рекорд по количеству предметов Единого государственного экзамена, сданных на максимальное количество баллов, они сдали... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:41
2020-07-27T09:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости.
Два выпускника из Петербурга
установили рекорд по количеству предметов Единого государственного экзамена, сданных на максимальное количество баллов, они сдали три дисциплины на 100 баллов, сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.
"Двое выпускников, это бывшие ученики Губернаторского физико-математического лицея №30 и Президентского физико-математического лицея №239, сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по трем дисциплинам: математике, информатике и физике", - говорится в сообщении пресс-службы комитета по образованию Петербурга.
В ведомстве уточнили, что в течение этой недели станут известны результаты остальных экзаменов. Их ждут участники ЕГЭ по химии, обществознанию, биологии и иностранным языкам.
"Но уже сейчас количество стобалльных результатов по итогам четырех экзаменационных дней – 573 – превысило показатель всей экзаменационной кампании прошлого года. Более 17 тысяч работ получили не ниже 80 баллов", - отметили в комитете.
Единый государственный экзамен в 2020 году является вступительным испытанием в вуз. Для выпускников, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основной период, предусмотрен дополнительный – с 3 по 8 августа. Для того чтобы все выпускники смогли принять участие в приемной кампании в вузы, в этом году установлены более сжатые сроки обработки и проверки экзаменационных работ. К середине августа будут известны результаты всех экзаменов с учетом дополнительного периода.