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Азербайджан заявил о 45 нарушениях перемирия на линии фронта с Арменией
Министерство обороны Азербайджана заявило о 45 обстрелах позиций своей армии в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на границе с Арменией,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:21
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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Азербайджан заявил о 45 нарушениях перемирия на линии фронта с Арменией

09:12 27.07.2020 (обновлено: 09:21 27.07.2020)
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
© Sputnik / Ильхам Мустафа
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БАКУ, 27 июл – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило о 45 обстрелах позиций своей армии в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на границе с Арменией, по данным военного ведомства, ВС Армении использовали при обстреле крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 45 раз. С позиций, расположенных в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, в селах Гаравелилер, Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
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Уточняется, что "позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов".
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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