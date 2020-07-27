Каково быть матерью женщине, которой трудно поднять чашку с чаем

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Мария Семенова. Анастасия Глебова с детства не ходит, и с каждым годом ее состояние ухудшается. Руки едва удерживают чашку чая, одеться сама не в силах. Зато теперь она жена и мама — сбылась ее давняя мечта. О том, как женщина в инвалидном кресле воспитывает ребенка, — в материале РИА Новости.

Детство

Анастасии 31 год. Она счастлива в браке, сыну Глебу пять лет. Дистанционно учится на психолога: это второе образование, первое — экономист-бухгалтер. По специальности, правда, никогда не работала — с 18 лет в центре реабилитации обучает детей-инвалидов бисероплетению. Единственное, что расстраивает, — слабеют мышцы.

Диагноз ей поставили в полтора года. Он прозвучал как приговор: "болезнь Верднига — Хоффмана", спинально-мышечная атрофия I типа. Дети с такой патологией обычно не доживают до двух лет. В то время сложных анализов не проводили — определили на глазок. Гораздо позже Глебова сдала генетический тест: оказалось, у нее СМА II типа — тоже с очень тяжелым течением, но не с таким страшным прогнозом.

В детстве Настя только ползала, не ходила. С ранних лет передвигалась на инвалидной коляске и принимала это спокойно, как, впрочем, и окружающие.

"Я чувствовала себя обычным ребенком. Много друзей, им нравилось со мной общаться. Не ощущала себя обделенной. Оптимизм сохранила и в юности — комплексами не страдала. Да, мне многое недоступно, но от прогулки с компанией никогда не отказывалась", — говорит Глебова.

Новые знакомства

Десять лет назад Анастасия перенесла операцию на позвоночнике: ей установили поддерживающую конструкцию. Практически у всех со СМА из-за слабости мускулатуры развивается сколиоз — такой сильный, что сдавливаются внутренние органы. На операцию в клинике в Хельсинки Глебова решилась, потому что всегда хотела семью, а в ее состоянии ребенка не выносить. После успешного хирургического вмешательства всерьез задумалась о спутнике жизни. И немало времени провела на сайтах знакомств.

© Фото : из личного архива Анастасии Глебовой Молодожены © Фото : из личного архива Анастасии Глебовой Молодожены

"Опубликовала фотографию — самую красивую, и, конечно, без коляски. Многих инвалидность отпугивает. Кого-то интересует семейная жизнь, а кого-то тусовки и погоня за большими деньгами. Я хорошо сканирую людей — сразу определяла, станет человек мне опорой или нет", — вспоминает Глебова.

Разумеется, перед свиданием Анастасия рассказывала о своих особенностях. Некоторые исчезали, другие соглашались встретиться. "Я знала, чего хочу, но многие недоумевали — зачем ей брак? Если замечала, что для человека инвалид — обуза, сразу прекращала общение. Бывало, меня просто раздражал запах нового знакомого или как он ест. А вот муж у меня аккуратист и чистюля. Он самый замечательный — и тогда был, и теперь. Я нашла то, что искала".

Любовь

Владимир ей сразу понравился: "У него на фото в профиле глаза — ярко-голубые. Наверное, не обошлось без фотошопа, но я все равно подумала: "Какой красивый взгляд. И добрый". Они познакомились накануне Нового года, а на каникулы Анастасия улетела в Египет. Несмотря на плохую связь, на отдыхе общалась с Владимиром. После ее возвращения он несколько месяцев просил о встрече, но она не решалась: боялась, увидит ее и тоже исчезнет.

© Фото : из личного архива Анастасии Глебовой Свадьба Анастасии и Владимира © Фото : из личного архива Анастасии Глебовой Свадьба Анастасии и Владимира

"Открыла ему правду в конце февраля. Меня пригласили на съемку для проекта о людях с инвалидностью, ждала такси, а машина никак не приезжала. Пожаловалась Вове, и он предложил: "Насть, давай приеду и заберу тебя". Я отказалась: примчит — а я тут на коляске. Вернулась домой после съемки — и во всем ему призналась. Он был в шоке, но сказал: "Я сразу догадался: что-то не так — ты на всех фото только до пояса, и сзади кресло. Подсознательно все понимал, но не хотел верить". Позже Вова поделился с ней, что никогда так не плакал, как в тот день.

Они все же встретились.

"Хорошо помню — была суббота накануне Дня защитника Отечества. Увидеться договорились в кафе в моем районе. Прихожу, а он пишет: "Не освободился еще, совещание". Думаю: это правда или он просто сбежал? В два часа дня звонок: "Выезжаю". Из центра пути примерно полчаса. Я места себе не находила, но дождалась. Заказали еду, хотя к ней не притронулись. Потом он проводил меня домой: "Если не против, я завтра к тебе приду". Явился с двумя букетами — мне и маме. С того дня виделись несколько раз в неделю, все закрутилось".

Родители Владимира долго не знали, что его избранница — девушка с особенностями. "Мы боялись им сообщать. Но все прошло нормально. Они сказали: "Вов, если любишь, значит, это твоя судьба". Хотя, конечно, такое тяжело принять. Его мама расплакалась: "Настюш, ты хорошая, красивая, почему это случилось с тобой?"

Свадьба

Об официальной регистрации Анастасия и не думала — главное, что они с любимым живут вместе. А летом, в день 25-летия, объявила Владимиру: "Хочу ребенка, давай планировать".

"Июль, август, сентябрь — никакого результата. И тут в октябре — задержка два дня. В голове что-то щелкнуло: получилось! Делаю тест — две-три недели беременности. А Вовка говорит: "Ты понимаешь, что пора свадьбу играть?"

© Фото : из личного архива Анастасии Глебовой Свадебный торт © Фото : из личного архива Анастасии Глебовой Свадебный торт

Не обошлось без приключений. "Заявление собирались подать восьмого ноября. Пора в ЗАГС, а у меня паспорт пропал — нигде не найти. Все равно пошли — упрашивали, объясняли, показали справку, что я в положении. Там отвечают: "Мы, конечно, все понимаем, но без документов нельзя. Решили делать новый паспорт. Уже дома я вспомнила про маленький ноутбук, который ношу на работу. Вова открывает крышку — а там паспорт. Вернулись в ЗАГС", — смеется Глебова.

На свадьбе было около тридцати гостей. Все как полагается: белое платье — его сшили на заказ, стилист, фотограф, видеооператор, банкет в ресторане. У невесты срок 12-13 недель, токсикоз — церемония далась нелегко. "Сидела и думала: хоть бы не вырвало. А люди не понимали, почему я грустная", — улыбается она. О том, что ждет ребенка, Глебова объявила только перед декретом.

Беременность

Анастасии повезло больше, чем многим СМА-мамам: ей не читали нотации, не уговаривали на аборт. "Своего гинеколога я давно знаю, ходила к ней семь лет до беременности. Никто не капал на мозги: "Настя, у тебя генетика, куда тебе рожать" — я в свое время наслушалась таких страшных историй. Но все шло хорошо, разве что живот мешал сидеть. Волновалась, правда, когда муж переносил меня в машину: а вдруг случайно навредит ребенку? И очень пугалась, если малыш не шевелился. Он просто спал — а у меня паника".

© Фото : из личного архива Анастасии Глебовой УЗИ © Фото : из личного архива Анастасии Глебовой УЗИ

Глеб появился на свет на 36-й неделе — после кесарева сечения. Анастасия сама хотела, чтобы операцию сделали раньше срока: "Чувствовала, что ему тесно. Меня убеждали подождать пару недель, а я настаивала. Пусть родится недоношенный — главное, живой".

Самый страшный момент — когда вводили наркоз: "Боялась, что усну и не проснусь. А за ребенка вообще не переживала: знала, что с ним все хорошо. И действительно — он сразу закричал. Вес 2380, рост 48, и доношенные такими рождаются".

© Фото : из личного архива Анастасии Глебовой Владимир с сыном на руках © Фото : из личного архива Анастасии Глебовой Владимир с сыном на руках

Следующее испытание — ожидание выписки Глеба: около недели его выхаживали в Морозовской больнице. "Приезжаю к нему — и в слезы. Обычные мамочки лежат вместе с новорожденными, а мне самой требуется помощь. Это очень тяжело", — вздыхает Анастасия.

Сын

Дома заботы о младенце сначала легли на плечи мужа и ее мамы. Затем супруги наняли няню. "Я бы не справилась — руки слабые. Многие с моим диагнозом считают: "Родим ребенка — и что дальше? Повесим на мужа или родителей?" Но что ж теперь, не давать жизнь детям и после себя ничего не оставить?" — недоумевает Настя.

Глеб быстро набрал вес, первые шаги сделал в 11 месяцев — хотя врачи предупреждали, что недоношенные не встают на ноги раньше года или двух.

© Фото : из личного архива Анастасии Глебовой Глебовы © Фото : из личного архива Анастасии Глебовой Глебовы

Пятилетний Глеб мамину инвалидность принимает как данность. Ни разу не спросил, почему она в кресле. "Знает, что я не могу поднимать тяжести и мне надо помогать. Тревожится: "Пап, а как мы туда-то пойдем, там же лестница?" Иногда озорничает: прячется в углу дивана, где мне его не достать. Не всегда слушается — "Ты ж меня все равно в угол не поставишь". На улице залезает на бордюр, чтобы я его не поймала. Но всерьез никогда не обидит", — говорит с улыбкой мать.

Анастасия не гуляет с сыном вдвоем: вдруг кто-то его заденет, а она не сможет защитить. Без мужа выходят во двор у дома — кататься. Глеб встает на подножку маминой электрической коляски — та развивает приличную скорость.

© Фото : из личного архива Анастасии Глебовой Семья Глебовых © Фото : из личного архива Анастасии Глебовой Семья Глебовых