Айдолы, фандомы, BTS и мировые рекорды: в чем феномен K-pop музыки

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Галина Соколова. Девушки и молодые люди с кукольной внешностью поют, танцуют, собирая десятки тысяч зрителей на стадионах и сотни миллионов просмотров на YouTube, — все это K-pop, направление, о котором наверняка многие слышали, но мало что знают. Кто такие айдолы, биасы и макнэ и почему Арми не надо путать с армией — в материале РИА Новости.

Как K-pop связан с дорамами и корейской косметикой?

K-pop — музыкальный жанр родом из Южной Кореи. Все началось после того, как летом 2012 года певец Пак Чжэ Сан, более известный как PSY, выпустил вирусный трек Gangnam Style и клип на него.

Шуточное видео на веселую песню о роскошной жизни в престижном районе Сеула первым в истории набрало миллиард просмотров (сейчас 3,7 миллиарда). Хит возглавил UK Singles Chart и занял второе место в Billboard Hot 100. В результате корейской музыкой заинтересовались во всем мире. Но дело не только в Gangnam Style.

Кадр из дорамы "Мисс Панда и Мистер Еж" 1 из 4 Кадр из дорамы "Мисс Панда и Мистер Еж" Кадр из дорамы "Не могу обнять тебя" 2 из 4 Кадр из дорамы "Не могу обнять тебя" Кадр из дорамы "Моя маленькая принцесса" 3 из 4 Кадр из дорамы "Моя маленькая принцесса" Кадр из дорамы "Моя девушка — инопланетянка" 4 из 4 Кадр из дорамы "Моя девушка — инопланетянка" 1 из 4 Кадр из дорамы "Мисс Панда и Мистер Еж" 2 из 4 Кадр из дорамы "Не могу обнять тебя" 3 из 4 Кадр из дорамы "Моя маленькая принцесса" 4 из 4 Кадр из дорамы "Моя девушка — инопланетянка"

Многие слушатели K-pop, которые сейчас активно учат корейский язык, признаются, что увлеклись этим направлением после того, как насмотрелись дорам (азиатские телесериалы, в основном романтические) и начали пользоваться корейской косметикой.

K-pop не сильно отличается от американской или европейской попсы. Там тоже сочетаются разные направления, например электропоп и хип-хоп. Но если вы при знатоках назовете K-pop попсой, вас поправят и, возможно, даже обидятся. Поэтому, если хотите поддержать разговор о современной музыке в Южной Корее, говорите "кей-поп" — не ошибетесь.

Кого слушают поклонники K-pop?

Участников групп, как правило, называют не солистами или вокалистами (хотя и этот вариант уместен), а возвышенным словом айдол (от английского idol — кумир, идеал, божество). Это значит, что музыканты в глазах зрителей и слушателей — совершенные артисты: с чистым вокалом, отточенной хореографией и внешностью, соответствующей всем стандартам южнокорейской красоты: худоба (порой чрезмерная), белоснежная кожа, узкие нос и подбородок (для девушек) и большие глаза.

На сцене и в жизни они держатся тоже идеально — мило улыбаются, никогда не скандалят и всегда знают, что, когда и как надо сказать.

Но чтобы стать такими, будущие звезды "кей-поп" преодолевают непростой путь и многим жертвуют. Сначала проходят строгий кастинг, где должны проявить себя перед продюсерами и обойти сотни, а то и тысячи таких же молодых людей.

Затем они становятся трейни. В специальном центре подготовки их ждут изнуряющие тренировки и интенсивные занятия по вокалу и актерскому мастерству, которые выдерживают далеко не все — лишь самые стойкие и целеустремленные.

Наконец звукозаписывающие компании заключают с музыкантами контракт, достаточно жесткий. Например, солисты не имеют права на личную жизнь. В K-pop с этим строго: айдолы принадлежат фанатам — кому понравится, если биас (молодой человек или девушка из K-pop, который(ая) нравится больше всего) с кем-то встречается или, о ужас, решил(а) вступить в брак.

В группе обычно от четырех до восьми "мемберов". Бывает и больше: так, в бой-бэндах EXO или Super Junior — по 12 человек. Это объясняется тем, что продюсеры стремятся удовлетворить потребности каждого слушателя: вот вам блондинки и блондины, а вот с темными волосами и даже розовыми. То же самое касается и музыкальных направлений: кто-то предпочитает хип-хоп — вот вам айдол-рэпер, а кто-то баллады — у продюсеров есть артисты и на этот случай.

BTS, Blackpink, а кто еще?

Когда речь заходит о K-pop, первое, что приходит в голову, конечно же, бой-бэнд BTS (BangTan — от английского "пуленепробиваемые" и S — последняя буква в английском слове boys — "парни") и герлзбэнд Blackpink (от английского black — "черный" и pink — "розовый").

Первый создан в 2013-м, второй — в 2016-м. Оба коллектива популярны не только в родной стране, но и в мире.

BTS — единственные южнокорейские лауреаты Billboard music awards в номинации "Лучший артист в социальных сетях" (причем дважды, в 2017 и 2018 годах) и American music awards в категории "Любимый артист в социальных сетях" (2018).

установили мировой рекорд по числу зрителей, смотревших онлайн-концерт: 756 тысяч человек из более чем 100 стран. Недавно айдолымировой рекорд по числу зрителей, смотревших онлайн-концерт: 756 тысяч человек из более чем 100 стран.

Поклонники объясняют феноменальный успех BTS тем, что музыканты вкладывают всю душу и силы в любимое дело: сами сочиняют музыку и тексты песен, допоздна сидят в студии, чтобы довести трек до совершенства, и даже продюсируют клипы.

Blackpink, состоящая из четырех разных по характеру и темпераменту участниц, тоже сейчас на вершине успеха.

В 2016 году их треки Boombayah и Whistle из дебютного сингла Square Оne заняли в рейтинге Billboard первое и третье место. В 2019-м они стали первым южнокорейским герлзбэндом, выступившим на фестивале Coachella (США, Калифорния) — одном из самых крупных и прибыльных в мире.

В конце июня Blackpink побили рекорд по просмотрам на YouTube. За сутки клип How You Like That набрал 82,4 миллиона просмотров (предыдущий рекорд принадлежал BTS — на клип бой-бэнда Boy With Luv за первые сутки кликнули 74,6 миллиона раз).

Популярны и другие группы. Например, герлзбэнд Mamamoo, созданный в 2014 году, или Girls’ Generation, сформированный в 2007-м — задолго до PSY и BTS.

В Южной Корее — и не только — любят герлбэнд Red Velvet. Песни и альбомы этих девушек не раз возглавляли престижный национальный чарт Gaon, а журналисты из Billboard признали их лучшей K-pop группой в мире.

В подборки наиболее популярных K-pop групп включают бой-бэнды GOT7 (сформирован в 2014 году), Monsta X (с 2015-го) и Stray Kids (появился в 2017-м после выхода одноименного реалити-шоу).

Почему без фанатов не было бы K-pop?

У всех знаменитостей есть поклонники и фанклубы, где обсуждают кумиров, обмениваются новостями. В случае с K-pop такие сообщества называют фэндомами. Это обязательное условие успеха любой группы. Без поддержки фанатов K-pop вряд ли бы стал феноменом современной музыкальной культуры.

© AP Photo / Lee Jin-man Поклонники группы BTS 1 из 3 Поклонники группы BTS © AP Photo / Lee Jin-man © AP Photo / Invision/Scott Roth Поклонники группы BTS 2 из 3 Поклонники группы BTS © AP Photo / Invision/Scott Roth © AP Photo / Invision/Jordan Strauss Поклонники группы BTS 3 из 3 Поклонники группы BTS © AP Photo / Invision/Jordan Strauss 1 из 3 Поклонники группы BTS © AP Photo / Lee Jin-man 2 из 3 Поклонники группы BTS © AP Photo / Invision/Scott Roth 3 из 3 Поклонники группы BTS © AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Они распространяют информацию об айдолах на разных платформах, устраивают всевозможные голосования за любимых исполнителей и помогают им достигать новых высот (например, благодаря поддержке фанатов, которые массово призывали друг друга в твиттере приобретать трек BTS Black Swan, группа возглавила чарт iTunes в 103 странах и побила рекорд Адель, чей хит Hello был на первом месте в этом рейтинге в 102 странах).

Самым крупным и влиятельным считается фэндом BTS Арми (A.R.M.Y. или Adorable representative MC for youth) — он объединяет несколько миллионов человек. Легко перепутать с "армией", тем более что фанаты иногда действительно ведут себя воинственно и даже агрессивно. Певец Чарли Пут даже назвал фанатов BTS токсичными после того, как они затравили его в Tik-Tok за то, что он якобы использовал имя группы ради пиара и славы.

На самом деле аббревиатура Adorable representative MC for youth переводится как "Очаровательные представители MC для молодежи". В целом большинство Арми именно так себя и ведут: дружелюбно и позитивно. Не зря же они говорят о себе как о семье и уверяют, что между ними и BTS есть глубокая эмоциональная связь.