https://ria.ru/20200706/1573967832.html
Группа BTS побила рекорд Адель в iTunes
Южнокорейская группа BTS побила рекорд британской певицы Адель на платформе iTunes, сообщает Forbes. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:39
2020-07-06T22:39
bts
музыка
новости культуры
адель эдкинс
itunes
непал
кабо-верде
африка
культура
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568193309_835:450:2627:1458_1400x0_80_0_0_301c625f5456a3fa62535026105b9d7a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bts, музыка, новости культуры, адель эдкинс, itunes, непал, кабо-верде, африка
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
Южнокорейская группа BTS побила рекорд британской певицы Адель на платформе iTunes, сообщает
Forbes.
По информации издания, их трек "Black swan" возглавил чарт в медиаплеере в Кабо-Верде (государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от побережья Африки.– Прим.ред.), 103-й стране, где им удалось достичь такого результата.
До этого рекорд пять лет удерживала певица Адель и ее хит "Hello" (2015 год), который возглавлял iTunes в 102 странах.
В Forbes уточняют, что BTS удалось сделать это во многом благодаря фанатам, которые называют себя АРМИ. По информации издания, они призывали друг друга в твиттере массово приобретать песню, чтобы вывести музыкантов на первое место. В скором времени трек "Black swan" попал в чарт iTunes в Непале, Зимбабве и, наконец, Кабо-Верде.
Композиция была представлена
в конце января этого года. Премьера состоялась в эпизоде телепередачи The late late show. Позже песня вошла в альбом группы Map of the soul: 7, который появился в Сети в феврале.