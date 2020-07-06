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Группа BTS побила рекорд Адель в iTunes
Южнокорейская группа BTS побила рекорд британской певицы Адель на платформе iTunes, сообщает Forbes. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T22:39
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РИА Новости
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353
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bts, музыка, новости культуры, адель эдкинс, itunes, непал, кабо-верде, африка

Группа BTS побила рекорд Адель в iTunes

22:39 06.07.2020
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Южнокорейская группа BTS побила рекорд британской певицы Адель на платформе iTunes, сообщает Forbes.
По информации издания, их трек "Black swan" возглавил чарт в медиаплеере в Кабо-Верде (государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от побережья Африки.– Прим.ред.), 103-й стране, где им удалось достичь такого результата.
До этого рекорд пять лет удерживала певица Адель и ее хит "Hello" (2015 год), который возглавлял iTunes в 102 странах.
В Forbes уточняют, что BTS удалось сделать это во многом благодаря фанатам, которые называют себя АРМИ. По информации издания, они призывали друг друга в твиттере массово приобретать песню, чтобы вывести музыкантов на первое место. В скором времени трек "Black swan" попал в чарт iTunes в Непале, Зимбабве и, наконец, Кабо-Верде.
Композиция была представлена в конце января этого года. Премьера состоялась в эпизоде телепередачи The late late show. Позже песня вошла в альбом группы Map of the soul: 7, который появился в Сети в феврале.
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