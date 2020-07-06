Группа BTS побила рекорд Адель в iTunes

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Южнокорейская группа BTS побила рекорд британской певицы Адель на платформе iTunes, Южнокорейская группа BTS побила рекорд британской певицы Адель на платформе iTunes, сообщает Forbes.

По информации издания, их трек "Black swan" возглавил чарт в медиаплеере в Кабо-Верде (государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от побережья Африки.– Прим.ред.), 103-й стране, где им удалось достичь такого результата.

До этого рекорд пять лет удерживала певица Адель и ее хит "Hello" (2015 год), который возглавлял iTunes в 102 странах.

В Forbes уточняют, что BTS удалось сделать это во многом благодаря фанатам, которые называют себя АРМИ. По информации издания, они призывали друг друга в твиттере массово приобретать песню, чтобы вывести музыкантов на первое место. В скором времени трек "Black swan" попал в чарт iTunes в Непале, Зимбабве и, наконец, Кабо-Верде.