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Культура
2020-01-29T19:46+0300
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Группа BTS презентовала новую песню Black Swan
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РИА Новости

Группа BTS презентовала новую песню Black Swan

19:31 29.01.2020 (обновлено: 19:46 29.01.2020)
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.
Рэпер RM обсудил с ведущим новую пластинку: "В названии фигурирует цифра "семь", ведь столько лет прошло с нашего дебютного выступления, поэтому для нас это особое число".
Один из ведущих телепередачи — актер Эштон Кутчер — предложил участникам группы поиграть в прятки. Фанаты пришли в восторг от этого зрелища.
Недавно группа выступила на церемонии вручения премии "Грэмми", где представила свой вариант хита рэпера Lil Nas X "Old Town Road".
Релиз альбома "Map of the Soul: 7" запланирован на 21 февраля.
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