Певец Чарли Пут ответил фанатам BTS, которые затравили его в Сети

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Американский певец Чарли Пут, наиболее известный по треку "See you again" из фильма "Форсаж 7", ответил в твиттере фанатам южнокорейской группы BTS, которые затравили его в тиктоке за то, что он якобы упоминал имена участников, чтобы "прославиться", Американский певец Чарли Пут, наиболее известный по трекуSee you again" из фильма "Форсаж 7", ответил в твиттере фанатам южнокорейской группы BTS, которые затравили его в тиктоке за то, что он якобы упоминал имена участников, чтобы "прославиться", сообщает Variety.

I don’t usually pay any mind to things like this, but something has to be said. This dangerous, toxic, internet screaming match between ‘fandoms’ has to stop. I’m 28 years old, so it doesn’t really mean anything to me when some person I don’t know writes a nasty message to me... — Charlie Puth (@charlieputh) July 5, 2020

"Я обычно не обращаю внимания на подобные вещи, но сейчас нужно кое-что сказать. Эта опасная, ядовитая и визжащая стычка "фандомов" должна прекратиться. Мне 28 лет, поэтому когда незнакомый человек пишет в мой адрес гадости, для меня это ничего не значит", – написал Пут.

Исполнитель, который в 2018 году выступил вместе с участником BTS Джонгуком на премии Genie music awards (музыканты исполнили хит Чарли Пута "We don’t talk anymore"), похвалил талант группы и призвал всех помириться.

"По поводу сообщения, в котором говорится: "Я использовал BTS для воздействия" – не знаю, что это значит. Я люблю этих ребят. Они супер талантливы", – заявил американский певец в соцсети.

Музыкант отметил, что подобные комментарии могут оказать негативный эффект на тех, у кого есть проблемы с психикой и кто тяжело переживает, когда над ним издеваются.

"Лет десять назад такая травля очень сильно повлияла бы на меня, как на других юных ребят, которые ежедневно с этим сталкиваются в соцсетях, – подчеркнул Пут. Пожалуйста, будьте добрее и любите друг друга. Не надо больше кричать о выдуманной ерунде. Это никому не приносит пользы".

Фанаты BTS в твиттере отреагировали на пост исполнителя и заявили, что пользователи Twiter и TikTok совершенно разные.