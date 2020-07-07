https://ria.ru/20200707/1573937870.html
Певец Чарли Пут ответил фанатам BTS, которые затравили его в Сети
See you again" из фильма "Форсаж 7", ответил в твиттере фанатам южнокорейской группы BTS, которые затравили его в тиктоке за то, что он якобы упоминал имена... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T02:56
2020-07-07T02:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bts, новости культуры, шоу-бизнес
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Американский певец Чарли Пут, наиболее известный по треку "
See you again" из фильма "Форсаж 7", ответил в твиттере фанатам южнокорейской группы BTS, которые затравили его в тиктоке за то, что он якобы упоминал имена участников, чтобы "прославиться", сообщает
Variety.
"Я обычно не обращаю внимания на подобные вещи, но сейчас нужно кое-что сказать. Эта опасная, ядовитая и визжащая стычка "фандомов" должна прекратиться. Мне 28 лет, поэтому когда незнакомый человек пишет в мой адрес гадости, для меня это ничего не значит", – написал Пут.
Исполнитель, который в 2018 году выступил вместе с участником BTS Джонгуком на премии Genie music awards (музыканты исполнили хит Чарли Пута "We don’t talk anymore"), похвалил талант группы и призвал всех помириться.
"По поводу сообщения, в котором говорится: "Я использовал BTS для воздействия" – не знаю, что это значит. Я люблю этих ребят. Они супер талантливы", – заявил американский певец в соцсети.
Музыкант отметил, что подобные комментарии могут оказать негативный эффект на тех, у кого есть проблемы с психикой и кто тяжело переживает, когда над ним издеваются.
"Лет десять назад такая травля очень сильно повлияла бы на меня, как на других юных ребят, которые ежедневно с этим сталкиваются в соцсетях, – подчеркнул Пут. Пожалуйста, будьте добрее и любите друг друга. Не надо больше кричать о выдуманной ерунде. Это никому не приносит пользы".
Фанаты BTS в твиттере отреагировали на пост исполнителя и заявили, что пользователи Twiter и TikTok совершенно разные.
"Прошу прощения от имени более взрослых АРМИ (A.R.M.Y). Нам очень стыдно, и спасибо за то, что ты высказался. Надеюсь, что у тебя все еще осталось хорошее мнение о BTS. Фанат не отражает любимого артиста на 100 процентов. Уверен, что ты это понимаешь", – написал @Melodymostly2.