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Путин заявил, что День ВМФ стал большим праздником для всей страны
Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу отметил, что День ВМФ уже стал очень хорошей традицией, большим праздником не... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:26
россия
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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День ВМФ. Парад в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ прошел в Санкт-Петербурге. Российский флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания. В параде приняли участие корабли и подводные лодки, среди которых противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", "Королев", корвет "Стойкий", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", патрульный корабль "Василий Быков".
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видео, россия, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Путин заявил, что День ВМФ стал большим праздником для всей страны
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу отметил, что День ВМФ уже стал очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны, соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.
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Путин заявил, что День ВМФ стал большим праздником для всей страны

15:28 26.07.2020 (обновлено: 17:26 26.07.2020)
394
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи на борту самолёта
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи на борту самолёта
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи на борту самолёта
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу отметил, что День ВМФ уже стал очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны, соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"Напомню, как он возник несколько лет назад. Кстати говоря, я так же летел в самолете, читал, я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка Главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях. И действительно, это становится, точнее, уже стало очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны", - сказал Путин.
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РоссияВладимир ПутинСергей ШойгуБезопасность
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