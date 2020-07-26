https://ria.ru/20200726/1574942347.html
Путин заявил, что День ВМФ стал большим праздником для всей страны
Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу отметил, что День ВМФ уже стал очень хорошей традицией, большим праздником не... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:28
2020-07-26T17:26
россия
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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День ВМФ. Парад в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ прошел в Санкт-Петербурге. Российский флот отмечает 324-ю годовщину со дня своего основания. В параде приняли участие корабли и подводные лодки, среди которых противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", "Королев", корвет "Стойкий", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", патрульный корабль "Василий Быков".
2020-07-26T15:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, россия, владимир путин, сергей шойгу, безопасность