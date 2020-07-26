В Киеве заявили, что Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава украинского внешнеполитического ведомства Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба призвал усилить давление на Россию.

"Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма. Нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль", — написал он в Twitter .

Он выразил благодарность американским властям, которые в преддверии второй годовщины принятия "Крымской декларации" подтвердили политику непризнания полуострова российской территорией. По словам министра, Вашингтон направил Москве "четкий сигнал": основанная на "военной силе оккупация" временна и однажды закончится.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.

Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", регион хорошо защищен, а любые провокации будут немедленно пресечены.

Так, сенатор Владимир Джабаров отмечал, что за призывы к "возвращению" Крыма Украине может грозить уголовная ответственность , так как они нарушают конституционные поправки о территориальной целостности России.