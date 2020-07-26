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В Киеве заявили, что Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма"
Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба призвал усилить давление на Россию. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T22:46
россия
дмитрий кулеба
республика крым
украина
в мире
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https://ria.ru/20200725/1574918704.html
Да нету у вас Крыма , нету , поезд ушел .
46
Власти Украины сделали и делают всё для отторжения Крыма. Я не могу понять зачем нужно было прекращать жд и авиа сообщение, поставку воды и электричества ? Это же просто выстрел в ногу ! Реальные денежные поступления и т.д. Иммидж наконец ! Конечно они это сделали по указке США. Но это полная глупость !
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россия
республика крым
украина
РИА Новости
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153246/77/1532467789_0:66:3068:1792_1400x0_80_0_0_3156a219c96878690678d8646430f9cf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий кулеба, республика крым, украина, в мире

В Киеве заявили, что Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма"

13:33 26.07.2020 (обновлено: 22:46 26.07.2020)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкБухта Ласпи в Крыму
Бухта Ласпи в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба призвал усилить давление на Россию.

"Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма. Нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль", — написал он в Twitter.

Он выразил благодарность американским властям, которые в преддверии второй годовщины принятия "Крымской декларации" подтвердили политику непризнания полуострова российской территорией. По словам министра, Вашингтон направил Москве "четкий сигнал": основанная на "военной силе оккупация" временна и однажды закончится.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.
Вид на набережную в Симеизе, Крым
25 июля, 19:44
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", регион хорошо защищен, а любые провокации будут немедленно пресечены.
Так, сенатор Владимир Джабаров отмечал, что за призывы к "возвращению" Крыма Украине может грозить уголовная ответственность, так как они нарушают конституционные поправки о территориальной целостности России.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, говорил, что ни один здравомыслящий человек не рассматривает сценарий присоединения Крыма к Украине.
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Обсудить 18
РоссияДмитрий КулебаРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да нету у вас Крыма , нету , поезд ушел .
26 июля, 13:50
xxazar555
4600000
Власти Украины сделали и делают всё для отторжения Крыма. Я не могу понять зачем нужно было прекращать жд и авиа сообщение, поставку воды и электричества ? Это же просто выстрел в ногу ! Реальные денежные поступления и т.д. Иммидж наконец ! Конечно они это сделали по указке США. Но это полная глупость !
26 июля, 14:37
yyyu yu
3510001
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