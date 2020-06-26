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В Госдуме ответили на слова Зеленского о "возврате" Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского о "возвращении" полуострова и людей. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:17
россия
ситуация на украине
руслан бальбек
госдума рф
владимир зеленский
украина
общество
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россия, ситуация на украине, руслан бальбек, госдума рф, владимир зеленский, украина, общество

В Госдуме ответили на слова Зеленского о "возврате" Крыма

20:47 26.06.2020 (обновлено: 21:17 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Российский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского о "возвращении" полуострова и людей.
В беседе с телеканалом RT парламентарий назвал заявление украинского лидера популистским и ничего не стоящим, подчеркнув, что подобные утверждения политик делает не в первый раз.
"Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь", — сказал депутат.
Бальбек также заявил, что ни один здравомыслящий человек не рассматривает сценарий присоединения Крыма к Украине.
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Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Ранее Зеленский, получив от активистов крымско-татарский флаг, пообещал поднять его над Крымом и "вернуть" полуостров.
Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал это обещание украинского лидера пустым и посоветовал ему больше уделять внимание суверенитету и символике своей страны.
Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение. В России неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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РоссияСитуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийУкраинаОбщество
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