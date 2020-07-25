https://ria.ru/20200725/1574906401.html
В Совфеде пригрозили Климкину уголовным делом за слова о Крыме
Экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина можно привлечь к уголовной ответственности благодаря принятым поправкам к Конституции России. Об этом заявил РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:17
2020-07-25T12:17
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, владимир джабаров, павел климкин, республика крым, украина, в мире, политика
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина
можно привлечь к уголовной ответственности благодаря принятым поправкам к Конституции России. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров
.
"Бывший министр иностранных дел Украины, россиянин по рождению, с Курской области по сути, может быть привлечен к ответственности за эти высказывания экстремистского толка. <…> По сути, призывает к отделению Крыма от России", — рассказал он каналу "360".
Он напомнил, что заявление экс-министра теперь идет вразрез с поправкой о территориальной целостности страны, а также законом, позволяющим привлекать человека к уголовной ответственности за призывы ее нарушить.
Ранее Климкин предложил "превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России", а также "держаться настоящих друзей, которые разделяют общие ценности и общее будущее". Свое заявление он сделал в преддверии второй годовщины принятия "Крымской декларации", в которой Вашингтон не признает полуостров российской территорией.
Климкин родился в Курске, окончил Московский физико-технический институт, живет и работает на Украине с начала 1990-х годов.