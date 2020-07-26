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Путин рассказал, что заинтересовался историей проведения морских парадов
Президент России Владимир Путин рассказал, что заинтересовался историей проведения морских парадов, в частности, тем, как это происходило до революции 1917... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:15
кронштадт
владимир путин
сергей шойгу
санкт-петербург
безопасность
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кронштадт, владимир путин, сергей шойгу, санкт-петербург, безопасность

Путин рассказал, что заинтересовался историей проведения морских парадов

12:15 26.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что заинтересовался историей проведения морских парадов, в частности, тем, как это происходило до революции 1917 года.
В воскресенье в РФ отмечают День ВМФ.
"Хорошо, хорошо придумали с парадом. Знаете как, я рассказывал, я люблю почитывать всякую литературу, читаю очередную историческую статью... до революции 17 года на гражданском рейде проводились...", - поделился президент с главкомом ВМФ РФ во время прохода на катере.
Кадры беседы были показаны в эфире российских телеканалов.
Путин в Кронштадте провёл встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
2210047
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КронштадтВладимир ПутинСергей ШойгуСанкт-ПетербургБезопасность
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