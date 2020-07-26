https://ria.ru/20200726/1574935728.html
Путин рассказал, что заинтересовался историей проведения морских парадов
Президент России Владимир Путин рассказал, что заинтересовался историей проведения морских парадов, в частности, тем, как это происходило до революции 1917... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T12:15
2020-07-26T12:15
кронштадт
владимир путин
сергей шойгу
санкт-петербург
безопасность
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https://ria.ru/20200726/1574846798.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кронштадт, владимир путин, сергей шойгу, санкт-петербург, безопасность