Путин рассказал, что заинтересовался историей проведения морских парадов

"Хорошо, хорошо придумали с парадом. Знаете как, я рассказывал, я люблю почитывать всякую литературу, читаю очередную историческую статью... до революции 17 года на гражданском рейде проводились...", - поделился президент с главкомом ВМФ РФ во время прохода на катере.