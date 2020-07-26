В России появятся еще три пункта пропуска для въезда по электронной визе

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство России расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе, в него вошли три новых пункта пропуска, сообщает пресс-служба кабмина.

Иностранные граждане после открытия границ смогут въезжать в Россию по электронной визе через речной пункт пропуска в Хабаровске , смешанный пункт пропуска (летом – речной, зимой – автомобильный) в Благовещенске и автомобильный в Кяхте (Бурятия). Об этом говорится в распоряжении , которое утвердил председатель правительства Михаил Мишустин

Электронная виза оформляется онлайн бесплатно, является однократной и выдаётся на восемь суток. Для её получения не требуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель поездки. Подать заявку на получение визы можно за четыре дня до начала путешествия.