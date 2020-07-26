В России появятся еще три пункта пропуска для въезда по электронной визе

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство России расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе, в него вошли три новых пункта пропуска, сообщает пресс-служба кабмина.
Иностранные граждане после открытия границ смогут въезжать в Россию по электронной визе через речной пункт пропуска в Хабаровске, смешанный пункт пропуска (летом – речной, зимой – автомобильный) в Благовещенске и автомобильный в Кяхте (Бурятия). Об этом говорится в распоряжении, которое утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
Три новых пункта пропуска, где действуют электронные визы, добавляются к десяти уже действующим на Дальнем Востоке. Это аэропорты Анадыря (Угольный), Благовещенска, Владивостока (Кневичи), Петропавловска-Камчатского (Елизово), Улан-Удэ (Мухино), Хабаровска (Новый), Читы (Кадала) и Южно-Сахалинска (Хомутово), а также автомобильные пункты пропуска – Полтавка и Турий Рог в Приморье.
Электронная виза оформляется онлайн бесплатно, является однократной и выдаётся на восемь суток. Для её получения не требуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель поездки. Подать заявку на получение визы можно за четыре дня до начала путешествия.
Пересекать границу по электронной визе пока разрешается только через погранпункты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской области и на Дальнем Востоке.
Добавляется, что с 2021 года упрощённый порядок планируют распространить по всей России, а срок пребывания иностранных граждан увеличить до 16 дней. Это поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики.