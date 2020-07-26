Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200726/1574934214.html
В России появятся еще три пункта пропуска для въезда по электронной визе
Правительство России расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе, в него вошли три новых пункта пропуска, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:29
туризм
россия
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151738/27/1517382780_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_62f95909a50c7ad184de85d84bf13f8b.jpg
https://ria.ru/20200722/1574736719.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151738/27/1517382780_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_62f95909a50c7ad184de85d84bf13f8b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151738/27/1517382780_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_671bf9d5d19c1c389af84a1468bfe0b2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151738/27/1517382780_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_d8fee4757650d06923d5f03a90cf8c7d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, правительство рф, общество

В России появятся еще три пункта пропуска для въезда по электронной визе

11:29 26.07.2020
671
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Зона паспортного контроля . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство России расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе, в него вошли три новых пункта пропуска, сообщает пресс-служба кабмина.
Иностранные граждане после открытия границ смогут въезжать в Россию по электронной визе через речной пункт пропуска в Хабаровске, смешанный пункт пропуска (летом – речной, зимой – автомобильный) в Благовещенске и автомобильный в Кяхте (Бурятия). Об этом говорится в распоряжении, которое утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
Здание МИД России
22 июля, 15:53Туризм
В МИД назвали примерную стоимость оформления электронной визы в Россию
Три новых пункта пропуска, где действуют электронные визы, добавляются к десяти уже действующим на Дальнем Востоке. Это аэропорты Анадыря (Угольный), Благовещенска, Владивостока (Кневичи), Петропавловска-Камчатского (Елизово), Улан-Удэ (Мухино), Хабаровска (Новый), Читы (Кадала) и Южно-Сахалинска (Хомутово), а также автомобильные пункты пропуска – Полтавка и Турий Рог в Приморье.
Электронная виза оформляется онлайн бесплатно, является однократной и выдаётся на восемь суток. Для её получения не требуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель поездки. Подать заявку на получение визы можно за четыре дня до начала путешествия.
Пересекать границу по электронной визе пока разрешается только через погранпункты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской области и на Дальнем Востоке.
Добавляется, что с 2021 года упрощённый порядок планируют распространить по всей России, а срок пребывания иностранных граждан увеличить до 16 дней. Это поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики.
1100002
Обсудить 0
ТуризмРоссияПравительство РФОбщество
Рекомендуем
Пассажирский самолет
В Крыму прокомментировали открытие авиасообщения с Турцией
Ялта
В Крыму назвали основные порты для создания яхтенных марин
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Цепкало рассказал, чем занимается в России
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Поселение на Бермудских островах
На Бермудах ищут удаленных работников и предлагают год проживания
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
В Берлине автомобиль въехал в толпу
Автотрасса
Еще две автотрассы включили в перечень дорог федерального значения
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 228 пациентов с COVID-19
Анастасия Ивлеева
Ивлеева рассказала подробности о заражении коронавирусом
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
Путин заявил о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппа
Тестирование на COVID-19
В Азербайджане сообщили об ошибке в результатах тестов на COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
22:45Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
22:45Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
Лента новостейМолния