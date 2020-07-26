Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сегодня на главных базах военно-морского флота России состоятся парады, в этом году для праздничных мероприятий привлекают рекордное количество 250 кораблей, что на 100 больше, чем в прошлом. Всего в праздничных мероприятиях на базах примут участие около 15 тысяч военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, а также свыше 100 единиц наземной техники.
Президент России Владимир Путин приедет на парад в Санкт-Петербург. Еще в мае он поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к традиционным парадам на главных базах военно-морского флота России.
В ряде регионов парады будут проходить в условиях частичных карантинных ограничений. Власти Приморья из-за ситуации с коронавирусом не рекомендуют жителям Владивостока собираться на набережной у места проведения парада кораблей. Вводятся дополнительные ограничения при праздновании Дня ВМФ в Балтийске. Будет временно ограничено движение автомобилей, следующих в город: пропускать будут только лиц с документами, подтверждающими участие в параде, а также граждан с постоянной регистрацией по месту жительства в городе.
Во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки и другие. Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава".
Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге будет представлена 41 единицей авиационной техники, в том числе истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары истребителей Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.
В столице Северного флота — городе Североморске — будет задействовано 42 корабля и судна обеспечения, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Новомосковск", большой противолодочный корабль "Североморск", ракетный крейсер "Маршал Устинов", а также 25 единиц наземной техники, два вертолёта и более 3 тысяч военнослужащих.
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В Севастополе будут представлены фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", гвардейский ракетный крейсер "Москва", сторожевые корабли "Пытливый" и "Ладный", большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Азов" и "Ямал", малый ракетный корабль "Ингушетия", подводная лодка "Колпино", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", парусное судно "Херсонес".
В военно-морском празднике в Каспийске примут участие более 1,8 тысячи военнослужащих, будет задействовано 13 воздушных судов, 6 единиц наземной техники, а также 44 корабля, в частности, ракетные крейсеры "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные корабли "Углич" и "Град Свияжск", малые артиллерийские корабли "Махачкала", "Волгодонск" и "Астрахань".
В Балтийске в парадном строю выйдут эсминец "Настойчивый", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корвет "Сообразительный" и "Стерегущий", малые противолодочные корабли "Алексин" и "Калмыкия", МРК "Зыбь", "Зеленый Дол", патрульный сторожевой корабль "Надежный" .
Во Владивостоке в парадной линии выстроятся ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корвет "Громкий", МПК "Кореец", базовый тральщик "БТ-100", ракетный катер "Р-18" и большая дизельная подводная лодка.