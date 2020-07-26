Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сегодня на главных базах военно-морского флота России состоятся парады, в этом году для праздничных мероприятий привлекают рекордное количество 250 кораблей, что на 100 больше, чем в прошлом. Всего в праздничных мероприятиях на базах примут участие около 15 тысяч военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, а также свыше 100 единиц наземной техники.