Азербайджан опроверг слухи об участии украинских наемников в конфликте

В ряде СМИ и соцсетях распространилась информация о якобы участии украинских наемников в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана.

"Это абсолютно безосновательное и содержащее в себе полную дезинформацию сообщение. Азербайджан обладает достаточно сильной и профессиональной армией и не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил в предотвращении военных провокаций со стороны вражеских сил и восстановлении территориальной целостности в рамках своих международно-признанных границ", - заявила Абдуллаева.