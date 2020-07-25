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Азербайджан опроверг слухи об участии украинских наемников в конфликте
Сообщения о якобы участии украинских наемников в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана являются полной дезинформацией, страна не нуждается в... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T20:23
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
украина
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574870969.html
https://ria.ru/20200721/1574656285.html
Интересная картина получается, Украина отправляет Азербайджану в помощь националистов, Эрдоган - сирийских боевиков, а также ударные БПЛА и установки залпового огня, Израиль отправил специалистов для консультаций по израильским беспилотникам. Плюс организованные провокации по всему миру. Это же настоящая заранее спланированная международная агрессия против Армении.
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азербайджан
армения
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371115_0:160:3073:1889_1400x0_80_0_0_fb8138ebf174100a75c7bb1e5ca4ca81.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, украина, в мире

Азербайджан опроверг слухи об участии украинских наемников в конфликте

20:23 25.07.2020
1139
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
БАКУ, 25 июл – РИА Новости. Сообщения о якобы участии украинских наемников в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана являются полной дезинформацией, страна не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил, заявила РИА Новости официальный представитель МИД республики Лейла Абдуллаева.
В ряде СМИ и соцсетях распространилась информация о якобы участии украинских наемников в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана.
"Это абсолютно безосновательное и содержащее в себе полную дезинформацию сообщение. Азербайджан обладает достаточно сильной и профессиональной армией и не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил в предотвращении военных провокаций со стороны вражеских сил и восстановлении территориальной целостности в рамках своих международно-признанных границ", - заявила Абдуллаева.
Она отметила, что сама Армения "привлекает наемников с Ближнего Востока" для участия в конфликте, и связала с этим появление данной дезинформации.
Президент РФ Владимир Путин
24 июля, 15:34
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
21 июля, 15:27
Азербайджан сообщил о напряженной ситуации по всей линии фронта
711211112
Обсудить 12
Ситуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанАрменияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Интересная картина получается, Украина отправляет Азербайджану в помощь националистов, Эрдоган - сирийских боевиков, а также ударные БПЛА и установки залпового огня, Израиль отправил специалистов для консультаций по израильским беспилотникам. Плюс организованные провокации по всему миру. Это же настоящая заранее спланированная международная агрессия против Армении.
25 июля, 21:16
ggoldmikron
1700202
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