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Посол Азербайджана призвал соотечественников соблюдать российские законы
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников соблюдать российские законы и правила. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T10:15
россия
полад бюльбюль
азербайджан
в мире
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https://ria.ru/20200725/1574894571.html
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
должен быть не призыв, а жесткое пресечение полицией любых недопустимых действий со стороны понаехов.
20
Пора принять закон о депортации таких нарушителей закона и запрете въезда.
19
6
россия
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/20772/17/207721740_0:154:3011:1848_1400x0_80_0_0_fcb75959eae365f45356044b950f1688.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, полад бюльбюль, азербайджан, в мире

Посол Азербайджана призвал соотечественников соблюдать российские законы

10:15 25.07.2020
7677
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПолад Бюль-Бюль Оглы
Полад Бюль-Бюль Оглы
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Полад Бюль-Бюль Оглы. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников соблюдать российские законы и правила.
Как сообщила ранее пресс-служба ГУМВД по Москве, полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека. Конфликт произошел вечером 23 июля на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара. Одного из участников драки доставили в больницу с резаной раной плеча. По факту драки полиция проводит проверку. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о конфликте между группами армян и азербайджанцев. Иностранцам, участвовавшим в массовой драке в Москве, могут ограничить въезд в РФ, сообщило ГУМВД.
Полиция
Вчера, 00:50
В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
"Вы живёте в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель - защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды", - говорится в обращении посла, попавшем в распоряжение РИА Новости.
"Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля", - подчеркнул дипломат.
Армянские военные в Тавушской области
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
781025617
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РоссияПолад БюльбюльАзербайджанВ мире
Популярные комментарии
должен быть не призыв, а жесткое пресечение полицией любых недопустимых действий со стороны понаехов.
25 июля, 11:36
Evgeniy Domichev
2000000
Пора принять закон о депортации таких нарушителей закона и запрете въезда.
25 июля, 12:04
vv dok
1900000
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