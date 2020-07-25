Посол Азербайджана призвал соотечественников соблюдать российские законы

"Вы живёте в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель - защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды", - говорится в обращении посла, попавшем в распоряжение РИА Новости.