Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574894444.html
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял москвича, вставшего на колено перед мигрантом. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T01:54
джордж флойд
джастин трюдо
оттава
канада
россия
совет федерации рф
вконтакте
алексей пушков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1400x0_80_0_0_9cb2765f6c8bffa9865ba1621c445877.jpg
https://ria.ru/20200715/1574358380.html
Странно, что ограничился только вытиранием обуви. Этот кабанчик мог бы и иным образом усладить "гостя".
300
Позор!!!
289
48
оттава
канада
россия
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1400x0_80_0_0_9cb2765f6c8bffa9865ba1621c445877.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_200:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_57479183e0c4960031530d7fc766b324.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_541:0:2589:2048_1400x0_80_0_0_1ac3be0519576ca251720711a2b886e8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, джастин трюдо, оттава, канада, россия, совет федерации рф, вконтакте, алексей пушков, москва, сша, общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

00:31 25.07.2020 (обновлено: 01:54 25.07.2020)
55765
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял москвича, вставшего на колено перед мигрантом.
Ранее житель Москвы Александр Андрианов на своей странице во "ВКонтакте" посетовал, что россияне не задумываются о мигрантах и не благодарят их за уборку улиц, развоз еды и строительство домов. Он также заявил о создании движения Migrants Lives Matter и опубликовал видео, на котором он в футболке с этой надписью, встав на колено перед мужчиной в спецовке, вытирал ему обувь.
Пушков разместил в своем телеграм-канале скриншот сообщения СМИ об этом инциденте и заявил, что подобные "бездумные подражания американской моде" свойственны "вторичным и несамостоятельным" людям.
"Уверен, этот жест - и эта "жесть" - останутся странным исключением. Ведь здесь нет ничего, кроме заимствованной позы и внутренней пустоты", — заключил российский сенатор.
Участники акции протеста возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
15 июля, 08:00Религия и мировоззрение
"Ненависть ко всему чужому". Миллионы людей примыкают к новой религии
Ранее по городам в США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
В сети также появилось видео, как полицейские становятся на одно колено перед протестующими в американских городах, охваченных беспорядками. На колено в память о погибшем также опускался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принявший участие в демонстрации против расизма и жестокости полиции в Оттаве.
65088891353
Обсудить 48
Джордж ФлойдДжастин ТрюдоОттаваКанадаРоссияСовет Федерации РФВКонтактеАлексей ПушковМоскваСШАОбщество
Популярные комментарии
Странно, что ограничился только вытиранием обуви. Этот кабанчик мог бы и иным образом усладить "гостя".
25 июля, 00:36
Фёдор Сергеев
210794007
Позор!!!
25 июля, 00:34
ВАВиктор А
28211014
Рекомендуем
Актер Станислав Садальский
Садальский резко ответил на слова сына Высоцкого
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
Моника Левински
Российские пранкеры разыграли Монику Левински
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Не чепуха": Пушков ответил Горбачеву после обвинения в капитуляции
Протесты в Портленде
Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
В Хабаровске назвали число людей на незаконной акции в поддержку Фургала
Полиция
В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
Пассажирский самолет в небе
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
"Готов встать на колени": Жириновский обратился к хабаровчанам
Страховой полис ОСАГО
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
В СК подсчитали потери бюджета из-за налоговых преступлений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
09:40В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 94 пациента с COVID-19
09:37Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
09:37На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 63 929
09:34В Болгарии число случаев COVID-19 превысило десять тысяч
09:34Правительство одобрило выделение средств регионам на выплаты безработным
09:32Правительство выделит средства на компенсации работникам стационаров
09:32В Киргизии зафиксировали 877 новых случаев COVID-19
09:31СМИ сообщили о госпитализации Елены Кондулайнен
09:29Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
09:28Во Владимирской области выявили 31 новый случай COVID-19
09:25Правительство выделит Минфину средства на поддержку бюджетов регионов
09:21Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу
09:20Правительство одобрило распределение субсидий регионам на проект ЕГИСЗ
09:20Правительство одобрило ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
09:16Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ
09:14В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
09:13Во Вьетнаме выявили первый за три месяца случай COVID-19 внутри страны
09:09В Москве еще 561 пациент вылечился от COVID-19
09:05В Тамбовской области за сутки выявили 38 случаев коронавируса
Лента новостейМолния