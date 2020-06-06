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2020-06-06T01:49
https://ria.ru/20200606/1572550537.html
Трюдо преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма
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РИА Новости

Трюдо преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма

01:39 06.06.2020 (обновлено: 01:49 06.06.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в демонстрации против расизма и жестокости полиции и вместе с ее участниками опустился на колено в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде, сообщает издание Globe and Mail.
Демонстрация прошла в пятницу в центе Оттавы у здания парламента. На некоторое время к ее участникам присоединился Трюдо в защитной маске и вместе с остальными демонстрантами опустился на колено, склонив голову, в память о Флойде.
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После тысячи демонстрантов уже без премьера отправились дальше на марш по улицам города. Как сообщает газета, присутствующие следовали мирно, держа в руках плакаты с лозунгами "Демилитаризовать полицию", "Назовите их имена".
Организаторы демонстрации попросили полицию держаться в отдалении и выступили против всех трансляций и видео с мероприятий, чтобы обеспечить безопасность присутствующих, отмечает издание.
Аналогичная акция прошла в Торонто, в ней, по данным издания, приняли участие более тысячи человек. Они также вышли с плакатами "Руки вверх, не стреляйте", "Расизм – это тоже пандемия".
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДжастин ТрюдоОттаваКанадаСШАТоронтоВ мире
Популярные комментарии
Странно, у него такая прическа? Ну важно другое...странно что это только сейчас происходит, люди и правда ущемлены ? Всему миру демократы рассказывают что всё хорошо, кричат во все сми об этом и бомбят Африку, такие вот ужасные дела.
6 июня, 01:49
Оксана Щекарева
1120002
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