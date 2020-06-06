Трюдо преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в демонстрации против расизма и жестокости полиции и вместе с ее участниками опустился на колено в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде, сообщает издание Globe and Mail.
Демонстрация прошла в пятницу в центе Оттавы у здания парламента. На некоторое время к ее участникам присоединился Трюдо в защитной маске и вместе с остальными демонстрантами опустился на колено, склонив голову, в память о Флойде.
После тысячи демонстрантов уже без премьера отправились дальше на марш по улицам города. Как сообщает газета, присутствующие следовали мирно, держа в руках плакаты с лозунгами "Демилитаризовать полицию", "Назовите их имена".
Организаторы демонстрации попросили полицию держаться в отдалении и выступили против всех трансляций и видео с мероприятий, чтобы обеспечить безопасность присутствующих, отмечает издание.
Аналогичная акция прошла в Торонто, в ней, по данным издания, приняли участие более тысячи человек. Они также вышли с плакатами "Руки вверх, не стреляйте", "Расизм – это тоже пандемия".
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.