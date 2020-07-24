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Собянин пообещал москвичам бесплатную вакцинацию от коронавируса
Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T23:02
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А ни чего, что бесплатная она на деньги налогоплательщиков? нет? и опять только для Москвы
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Главное, в мире не раньше следующего года обещают вакцину, но наша "наука" вместе с Собяниным этой осенью собрались всех прививать.
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей собянин, москва, общество

Собянин пообещал москвичам бесплатную вакцинацию от коронавируса

23:02 24.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. <...>. Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние", — сказал он.
По словам градоначальника, наращивание объемов тестирования приводит к росту числа выявленных случаев заражения, однако в целом ситуация с коронавирусом улучшается. Сегодня на проверку записались около 50 тысяч москвичей.

Вакцинация в Москве

Накануне Собянин выразил надежду, что вакцину зарегистрируют в ближайшие недели. После этого столичные власти планируют налаживать работу с производителями, чтобы они поставляли препарат в необходимых объемах.
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"Без вакцинации будет тяжело переживать последующие периоды, связанные с обострениями сезонных заболеваний", - заявил он.
Мэр подчеркнул, что инфекция сама по себе никуда не исчезает, и коронавирус "будет с нами очень долго".
"В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объемы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают пяти-шести миллионов человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину для вакцинации, но естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация", - сказал он.
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Также градоначальник заверил граждан, что столичные власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса.

Разработка вакцины

Над вакциной от COVID-19 в России трудятся по меньшей мере 17 научных организаций.
В понедельник успешно завершились клинические испытания препарата, который разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. После обработки результатов его отправят на государственную регистрацию. Также разрешение на проведение клинических испытаний вакцины уже получил центр "Вектор".
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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что вакцина от коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо будет проконсультироваться с врачом-иммунологом.
Сам Гинцбург 30 марта протестировал разработанную его центром вакцину на себе. Ученый отмечал, что чувствует себя прекрасно и не заметил никаких побочных действий препарата.
Всего за время пандемии в России выявили около 800 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 046 человек умерли, более 588 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
А ни чего, что бесплатная она на деньги налогоплательщиков? нет? и опять только для Москвы
25 июля, 00:28
Ресторан Каре Ижевск
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Главное, в мире не раньше следующего года обещают вакцину, но наша "наука" вместе с Собяниным этой осенью собрались всех прививать.
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МНМихаил Николанко
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