Собянин пообещал москвичам бесплатную вакцинацию от коронавируса

"Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. <...>. Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние", — сказал он.

По словам градоначальника, наращивание объемов тестирования приводит к росту числа выявленных случаев заражения, однако в целом ситуация с коронавирусом улучшается. Сегодня на проверку записались около 50 тысяч москвичей.

Вакцинация в Москве

Накануне Собянин выразил надежду, что вакцину зарегистрируют в ближайшие недели. После этого столичные власти планируют налаживать работу с производителями, чтобы они поставляли препарат в необходимых объемах.

"Без вакцинации будет тяжело переживать последующие периоды, связанные с обострениями сезонных заболеваний", - заявил он.

Мэр подчеркнул, что инфекция сама по себе никуда не исчезает, и коронавирус "будет с нами очень долго".

"В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объемы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают пяти-шести миллионов человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину для вакцинации, но естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация", - сказал он.

Также градоначальник заверил граждан, что столичные власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса.

Разработка вакцины

Над вакциной от COVID-19 в России трудятся по меньшей мере 17 научных организаций.

В понедельник успешно завершились клинические испытания препарата, который разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. После обработки результатов его отправят на государственную регистрацию. Также разрешение на проведение клинических испытаний вакцины уже получил центр "Вектор".

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что вакцина от коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо будет проконсультироваться с врачом-иммунологом.

Сам Гинцбург 30 марта протестировал разработанную его центром вакцину на себе. Ученый отмечал, что чувствует себя прекрасно и не заметил никаких побочных действий препарата.

Всего за время пандемии в России выявили около 800 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 046 человек умерли, более 588 тысяч выздоровели.