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"Вектор" получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19
Центр "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

"Вектор" получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

18:31 24.07.2020 (обновлено: 19:21 24.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
Разработка вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Центр "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля", — говорится в сообщении.
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Как отмечал ранее глава правительства Михаил Мишустин, препарат от COVID-19 в России разрабатывают 17 научных организаций, существуют более 26 видов вакцин. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала "Вектор" одним из лидеров отрасли.

Вакцина Минобороны и НИЦ Гамалеи

В понедельник завершились клинические испытания еще одной вакцины, которую разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Из военного госпиталя уже выписали вторую группу из 20 добровольцев.
У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили. После того, как специалисты обработают результаты анализов и изучат данные осмотров, препарат отправится на государственную регистрацию.
Всего за время пандемии в России выявили около 800 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 046 человек умерли, более 588 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Так. Значит, уже к 15 августа может появится допустимая к массовому произвудству и применению вакцина против Ковида. Ну , удачи вам, врачи-вирусологи. Мы за вас держим кулаки. МОЛОДЦЫ.
24 июля, 18:36
АеАз есмь Царь Вселенной
23000112
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