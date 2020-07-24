"Вектор" получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Центр "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля", — говорится в сообщении.
Как отмечал ранее глава правительства Михаил Мишустин, препарат от COVID-19 в России разрабатывают 17 научных организаций, существуют более 26 видов вакцин. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала "Вектор" одним из лидеров отрасли.
Вакцина Минобороны и НИЦ Гамалеи
В понедельник завершились клинические испытания еще одной вакцины, которую разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Из военного госпиталя уже выписали вторую группу из 20 добровольцев.
У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили. После того, как специалисты обработают результаты анализов и изучат данные осмотров, препарат отправится на государственную регистрацию.
Всего за время пандемии в России выявили около 800 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 046 человек умерли, более 588 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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