"Вектор" получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Центр Центр "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора

"Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля", — говорится в сообщении.

Как отмечал ранее глава правительства Михаил Мишустин , препарат от COVID-19 в России разрабатывают 17 научных организаций, существуют более 26 видов вакцин. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала "Вектор" одним из лидеров отрасли.

Вакцина Минобороны и НИЦ Гамалеи

В понедельник завершились клинические испытания еще одной вакцины, которую разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Из военного госпиталя уже выписали вторую группу из 20 добровольцев.

У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили. После того, как специалисты обработают результаты анализов и изучат данные осмотров, препарат отправится на государственную регистрацию.

Всего за время пандемии в России выявили около 800 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 046 человек умерли, более 588 тысяч выздоровели.