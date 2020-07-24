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Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных решений
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Баку и Еревану следует воздерживаться от необдуманных действий. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:03
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
дмитрий медведев
азербайджан
армения
в мире
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россия
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, дмитрий медведев, азербайджан, армения, в мире

Медведев призвал Ереван и Баку воздержаться от необдуманных решений

18:59 24.07.2020 (обновлено: 19:03 24.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание бюро высшего совета "Единой России"
Заседание бюро высшего совета Единой России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Баку и Еревану следует воздерживаться от необдуманных действий.
"Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий", - написал он в Facebook.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеРоссияДмитрий МедведевАзербайджанАрменияВ мире
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